Delantero de Rusia dio impactante calificativo al gol de Alex Valera: "Fue simplemente un..."

Perú sigue sin poder reencontrarse con un triunfo en amistosos. Esta vez la 'Bicolor' empató contra Rusia en un partido de ida y vuelta disputado en el Estadio Gazprom Arena de San Petersburgo. Álex Valera se encargó de anotar un soberbio disparo para el cuadro de Manuel Barreto, y en el post encuentro, el futbolista Ivan Sergeev de Dinamo de Moscú dejó firmes palabras respecto al gol del '20' incaico.

Delantero de Rusia dio tajante calificativo al gol de Álex Valera

Mediante una entrevista para Match TV, el atacante del 'equipo nacional' señaló que sus compañeros enfrentaron a una gran selección, sin embargo, más allá del único tanto que convirtió el delantero de la 'Blanquirroja', no generaron mayores situaciones de peligro. En esa línea, aprovechó para calificar categóricamente el gol que marcó el jugador de la 'U'.

"Estábamos jugando contra un buen rival. No tuvieron ninguna oportunidad. Fue simplemente un tiro fortuito que entró. Tuvimos algunas ocasiones. Es una pena que no hayamos podido conseguir la victoria", manifestó.

Álex Valera anotó el 1-1 de Perú ante la selección de Rusia/Foto: X

Bajo ese escenario, Ivan Sergeev dejó en claro que la selección rusa ya pasó la página y están mentalizados en el próximo desafío de carácter amistoso contra Chile este sábado en Sochi. El conjunto liderado por el estratega Valery Karpin apunta a darle una alegría a sus hinchas con un triunfo.

"Está bien, tenemos otro partido por delante. El terreno de juego no estaba en las mejores condiciones. Sigamos adelante. Sin duda analizaremos el partido", acotó.

¿Cuándo juega Rusia vs Chile?

De acuerdo a la programación oficial, las selecciones de Rusia vs Chile se enfrentarán en un nuevo duelo de preparación este sábado 15 de noviembre a partir de las 10:00 horas locales de Perú en el Estadio Fisht de Sochi.