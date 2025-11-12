Álex Valera y su impactante valoración tras anotar un golazo en amistoso Perú vs Rusia

La selección peruana no tuvo su mejor partido ante Rusia, pero logró rescatar un valioso empate que servirá para levantar la moral del plantel en medio del proceso de recambio. La gran figura de este encuentro fue Álex Valera, quien anotó el gol del empate en el amistoso. Tras ello, el delantero de Universitario de Deportes recibió una inesperada valoración por un prestigioso portal internacional

Álex Valera recibió impactante valoración tras anotarle a Rusia

‘Valegol’ fue la figura más destacada del encuentro, brillando con un golazo desde larga distancia en un momento clave, cuando la selección peruana no encontraba claridad en el juego y era superada por el rival. Su anotación cambió el rumbo del partido, dándole aire al equipo y convirtiéndolo en la principal carta ofensiva del combinado nacional.

La actuación del delantero de Universitario no pasó desapercibida. El reconocido portal estadístico Sofascore calificó su desempeño con 7.1 puntos, siendo esta la nota más alta del equipo, compartiendo la distinción con Renzo Garcés, Matías Lazo y Jairo Concha.

Sofacore calificó con 7.1 a Álex Valera tras su gol ante Rusia.

Asimismo, los datos del portal revelan que, pese a jugar solo 30 minutos, Valera fue el jugador más influyente en ataque, registrando dos de los tres remates que tuvo la selección peruana en el partido, uno de ellos al arco -el del gol-, y alcanzando un 50 % de precisión en sus pases.

Así fue el golazo de Álex Valera ante Rusia

Álex Valera marcó su cuarto gol con la selección peruana

Con la anotación ante Rusia, Álex Valera consiguió marcar su cuarto gol con la camiseta de la 'Bicolor'. Antes le había marcado gol a Paraguay, Jamaica y Panamá, todos por amistosos internacionales. Para recordar su última anotación tenemos que remontarnos al 16 de noviembre de 2022, cuando Perú se impuso por 1-0 ante ante los 'guaraníes'.

Ahora, tras esta anotación, seguramente el atacante de 29 años tendrá la oportunidad de integrar el once titular y ser considerado como el titular para el próximo amistosos ante Chile del martes 18 de noviembre.