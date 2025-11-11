Tricampeón con Universitario despertó el interés en el exterior y puede dejar el club: "Ya..."

Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1, desatando la algarabía en toda su hinchada que soñaron con este gran momento. Ahora, el club crema apunta a seguir logrando los próximos retos en la temporada 2026 y deberá manejar de la mejor manera el tema del mercado de pases.

En ese sentido, se conoció que uno de los elementos claves del equipo de Jorge Fossati despertó el interés en el fútbol extranjero y puede ser uno de los que no siga en el plantel la próxima temporada. Asimismo, revelaron que la ‘U’ mantuvo una importante postura sobre su continuidad.

Universitario y el futbolista que puede dejar el club en la temporada 2026

“Y sobre Sebastián Britos... hasta ayer en la noche que volví a preguntar, no han llamado. Entonces, si ya estamos en ese fecha y no han llamado, por más que Álvaro Barco diga que después del partido con Los Chankas verán... Y vuelvo a repetir lo que dije hace semanas: el entorno de Britos ya está apuntando a otro lado para ver qué hacer porque no lo llaman, tiene ofertas de aquí (Liga 1), uno de Paraguay y otro de Colombia, pero lo va definir a finales de diciembre, él va a esperar si la 'U' llama hasta el final, y la 'U' tendrá prioridad.”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Cabe mencionar que para muchos hinchas cremas, el guardameta uruguayo es uno de los refuerzos más importantes de Universitario de Deportes en los últimos años; sin embargo, el 2025 no fue el mejor para él, pues no mantuvo un rendimiento esperado como el que demostró en 2024 cuando llegó a Ate.

A la espera de que finalice el campeonato, la hinchada crema está en expectativa sobre lo que suceda con el futuro del arquero charrúa, que de quedarse sumaría tres temporadas consecutivas en la ‘U’.