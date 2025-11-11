¿Jairo Vélez se va de Universitario? La impactante noticia que recibió Vallejo sobre futbolista

Para muchos hinchas de Universitario, el volante Jairo Vélez es uno de los refuerzos más destacados que llegó al equipo esta temporada, logrando el tricampeonato del fútbol peruano. Ahora, su futuro genera expectativa en la hinchada crema, pues fue prestado por el club César Vallejo, dueño de su pase.

En ese contexto, se conoció una importante noticia que tiene que ver con el jugador, pieza clave del plantel de Jorge Fossati, para el 2026. Esto se da en medio de la lucha del elenco trujillano por ascender a primera, tras un año de haber perdido la categoría y disputar la Liga 2.

¿Qué pasará con Jairo Vélez, volante de Universitario?

“Lo de Jairo Vélez lo van a terminar viendo apenas termine la participación de César Vallejo en la Liga 2, ahí se definirá, se sentarán las partes para conversar y se va a llegar a un acuerdo. Creo yo que se va a terminar quedando en Universitario, son 250 mil dólares la cláusula maso menos de lo que tiene que pagar la ‘U’ por hacerse del pase de Jairo Vélez", dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

De esta manera, el futuro del mediocampista ecuatoriano nacionalizado peruano puede continuar en Ate, buscando lograr el tetracampeonato y pasar de octavos de final de la Copa Libertadores. Todo dependerá de cómo se resuelva su situación tras el partido que los ‘Poetas’ disputarán ante CD Moquegua por la ida del playoff de ascenso.

El único gol del encuentro fue a través de Diego Sánchez en el primer tiempo tras un grosero error entre el defensa de Vallejo y el portero rival. Con este resultado adverso, la UCV puso en riesgo el objetivo de volver a primera división.

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre su futuro en Universitario?

Durante una entrevista con 'Colectivo World', Jairo Vélez fue consultado por su futuro deportivo. El volante de 30 años expresó su deseo de seguir su carrera en la ‘U’, aunque explicó que dependerá del acuerdo que llegue la institución merengue con César Vallejo.

“Yo me quiero quedar acá, eso no hay duda. Yo le tengo un gran cariño y aprecio a César Vallejo, pero esto es parte de mi carrera como profesional. De seguir creciendo, logrando éxitos y Universitario, hoy es lo que más me conviene, hablando personalmente. Pero bueno, es un tema que ya no depende de mí”, indicó.