¿Sigue o se va? Revelaron lo que debe pasar para que Jairo Vélez se quede en la 'U': "Están..."

Universitario de Deportes comenzó con el armado de lo que será su plantel para la próxima temporada tras obtener el tricampeonato nacional el último domingo ante ADT en Tarma. En esta recta final de ensueño para los cremas, uno de los puntos más altos del equipo ha sido Jairo Vélez, de quien se reveló qué cosa debe pasar para continuar en el club con miras al año entrante.

Como se sabe, el volante ecuatoriano llegó a la 'U' cedido por Universidad César Vallejo, dueño de su carta pase y con que tiene contrato vigente hasta finales del 2026. Justamente, los 'Poetas' todavía tienen chances de volver a Primera y es por esa razón que en el club trujillano quieren esperar para definir su futuro.

Es más, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que lo que debe ocurrir para que Vélez siga vestido de crema el 2026 es que la UCV no suba a la Liga 1 porque de pasar lo contrario, buscarán su vuelta a Trujillo o que las instituciones involucradas se pongan de acuerdo en una negociación.

"Vallejo quiere esperar un poquito, pues está esperando si sube (a Liga 1) o no. El club le había dicho a Vélez que vas a la 'U', pero si volvemos a Primera División, queremos que sigas. Por esa razón, él es muy cauto cuando dice: 'Yo quiero quedarme, pero depende de lo que se pongan de acuerdo los clubes', porque no quiere quedar mal con ambos equipos. Si suben, le preguntarán si quiere quedarse con nosotros o irte. Ese momento, todavía no llegó", declaró en la reciente emisión del programa Hablemos de Max.

Jairo Vélez quiere seguir en Universitario

El citado comunicador agregó que el mediocampista nacionalizado peruano tiene todas las intenciones de permanecer en tienda merengue porque está feliz en el club, con los que ganó su primer título en nuestro país. Sin embargo, espera que puedan llegar a un acuerdo con Vallejo ya que no quiere quedar mal con ambos equipos.

"Jairo quisiera quedarse el 2026 en la 'U', pero quiere ver que los clubes se ponen de acuerdo. Si pasa, va a estar feliz en Universitario, es lo que más desea. Él y su familia están encantados, además porque consiguió su primer título en el fútbol peruano, pero aún hay mucha tela por cortar", agregó.

Jairo Vélez quiere continuar su carrera en Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Por su parte, el propio jugador dio su postura sobre una posible continuidad en la plantilla de la 'U' para la próxima temporada. "Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado", declaró tras la victoria sobre ADT en Tarma.