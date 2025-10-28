- Hoy:
Álex Valera recibe elogios por su entrega y goles: "Es el mejor delantero del fútbol peruano"
Días después del tricampeonato nacional de Universitario, una pieza clave del plantel crema se rindió hacia el goleador crema en la temporada, Álex Valera.
Álex Valera es, sin lugar a dudas, la principal cara visible del tricampeonato obtenido por Universitario de Deportes el último fin de semana. A punta de goles (marcó 16 en 31 partidos por Liga 1) y mucha garra, el delantero es una de las piezas claves en el equipo dirigido por Jorge Fossati, hecho que han sido motivo de elogios por parte de todo el mundo fútbol.
Obviamente, los primeros en alabar lo hecho por 'Valegol' en la presente temporada han sido gente vinculada con los cremas como Mauro Cantoro y el propio Álvaro Barco. A esa lista se sumó Martín Pérez Guedes, quien no dudó en rendirse ante su compañero de equipo y darle un imponente calificativo días después de obtener la estrella 29 del club.
Martín Pérez Guedes elogió a Álex Valera
En reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha', el mediocampista argentino fue consultado sobre el 'Killer' del conjunto merengue y aseguró que el '20' merengue es el mejor delantero del fútbol peruano porque no solo le da mucho gol a la 'U', sino que además es muy sacrificado cuando se trata de apoyar al equipo en el terreno de juego.
"Sí, sin dudas. Álex no solo es goles, sino que es garra, va a todas, para mí, sin duda es el mejor delantero del fútbol peruano, de lejos. Él hace un sacrificio enorme por el equipo y eso es importante. Un jugador que te da muchas cosas", mencionó en comunicación con el espacio emitido por RPP.
Video: RPP
Universitario quiere seguir contando con Álex Valera
A pesar que todavía tiene contrato vigente hasta finales del 2026, mucho se viene hablando sobre el futuro del futbolista lambayecano, pues se considera que debería tener una segunda oportunidad en el extranjero. El director deportivo de la 'U', Álvaro Barco, ha mostrado su deseo de que siga en la institución la próxima temporada.
No obstante, en entrevista con El Comercio, Ricardo Morales señaló que se priorizarán posibles ofertas del fútbol de Brasil, México y el Medio Oriente. "Estamos evaluando mercados como Brasil, México y Medio Oriente", señaló el representante del atacante.
Álex Valera aún no tiene ofertas sobre la mesa, pero su representante se mueve para que emigre a Brasil, México o Medio Oriente. Foto: Universitario de Deportes
