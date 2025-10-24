Jairo Vélez impacta a hinchas con fuerte confesión sobre su futuro en Universitario: "Depende..."

Universitario de Deportes logró una valiosa victoria por 1-0 ante Sporting Cristal y quedó a solo una victoria de poder lograr el título del Torneo Clausura y así consagrarse como el tricampeón de la Liga 1. Una de las figuras del partido fue Jairo Vélez, quien fue clave en la jugada del gol y tras el pitazo final, se pronunció rotundamente sobre su permanencia en la escuadra crema.

Una vez se concretó su victoria en el Estadio Nacional de Lima, el popular 'Chato' Vélez declaró para el periodista Gustavo Peralta en 'L1 MAX' donde, entre otros temas, fue consultado por permanencia en Universitario para la próxima temporada.

Ante ello, el jugador sorprendió al confesar que de su parte están las intenciones de que siga permaneciendo en la institución merengue, una noticia que despertó algarabía en los hinchas, pues es uno de los jugadores más destacados de la temporada. Sin embargo, recalcó que todo depende de la dirección deportiva de los cremas.

Video: L1 MAX

"Están las intenciones de quedarme, pero estamos esperando que termine el torneo. Depende de ellos, depende más de Universitario que de mi lado", expresó el jugador dejando en claro su postura de seguir defendiendo los colores de la 'U'.

Recordemos que Jairo Vélez se encuentra en condición de cedido en Universitario, ya que su pase le pertenece a la Universidad César Vallejo, por lo que ambas dirigencias se encuentran negociando su traspaso definitivo.

Jairo Vélez expresó su amor por Universitario

De igual forma, el futbolista ecuatoriano dejó en claro su alegría por pertenecer a un club grande como Universitario y confesó que sería un sueño para él si logran alzarse con el título nacional a final de temporada. Además, brindó palabras de elogio para la institución.

Jairo Vélez reveló su deseo de seguir jugando en Universitario.

"Es un sueño si salgo campeón con la 'U', porque sería mi primer campeonato. La 'U' es un equipo distinto y es algo que vivo por primera vez. Es un equipo grande, es todo distinto, todo futbolista sueña con llegar a un equipo grande. Estoy muy contento", enfatizó.

Estadísticas de Jairo Vélez con Universitario

Durante este 2025, Jairo Vélez ha ido de menos a más en Universitario de Deportes, pasando de ser considerado como un suplente a ganarse un puesto como titular en el esquema del DT Jorge Fossati. En total, el ecuatoriano ha disputado 34 partidos con los cremas, donde ha anotado 3 goles y brindado 2 asistencias.