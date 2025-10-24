Álvaro Barco dio fuerte respuesta a Gorosito por insinuar favoritismo a Universitario: "En esa..."

El director deportivo de Universitario, Álvaro Barco, declaró tras la victoria de los cremas ante Sporting Cristal por 1-0 en el clásico moderno de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y dedico especiales palabras al DT de Alianza Lima, Néstor Gorosito, luego de que insinuara que los árbitros favorecen a los cremas.

Y es que, durante el anuncio de su renovación, Néstor Gorosito respondió a la consulta sobre si "la cancha está inclinada" y señaló que hay situaciones que se manejaron con diversos criterios según cada equipo. "Lo único que le pedimos es igualdad de condiciones. Si a uno le cobran una cosa, que lo cobren para todos de la misma forma. Han ocurrido situaciones que no le suceden a todos", fueron las palabras del estratega.

Álvaro Barco dio fuerte respuesta a Néstor Gorosito

Durante la zona mixta posterior al encuentro, el directivo crema fue consultado por las declaraciones de Néstor Gorosito durante el anuncio de su renovación, donde insinuó que los árbitros y la Liga favorecen a ciertos equipos, en alusión a Universitario.

Ante ello, Álvaro Barco no dudó en responder con firmeza ante las cámaras de Jax Latin Media y demás medios presentes. Señaló que Alianza Lima no atraviesa el mejor momento para justificar sus resultados acusando a otros y aconsejó al club concentrarse en buscar revancha la próxima temporada.

Video : Jax Latin Media

"La verdad, si yo estuviera en esa situación (en la tabla), no respondería. Simplemente asumiría esa posición para tener revancha el próximo año. Creo que no es momento para dar justificaciones con tantos puntos de ventaja, no hay forma de debatir ni análisis que resista", expresó Barco.

Álvaro Barco recordó fallos en contra de Universitario

De igual manera, Álvaro Barco también señaló que en diversas ocasiones los árbitros han perjudicado a Universitario con sus decisiones o en el mal uso del VAR. Sin embargo, volvió a recordar que la tabla de posiciones demuestra la diferencia entre ambos clubes.

"Nosotros también podríamos estar cuestionando lo que fueron los goles en Huancayo o en otros partidos donde nos sentimos afectados por el VAR. Pero, cuando la tabla demuestra la enorme cantidad de puntos no hay análisis que resista, simplemente me quedaría callado", sentenció el directivo.