0

Valentina Shevchenko evoca a Perú antes de su histórica pelea en UFC 322: "Seguir siendo campeona"

La campeona mundial Valentina Shevchenko defiende su título por novena ocasión ante Zhang Weili en el principal evento del año en la UFC, mientras su cariño por Perú sigue intacto.

    Sergio Mejía
    Valentina Shevchenko defendrá su título mundial contra Zhang Weili en UFC 322, un emocionante combate que tendrá lugar en el Madison Square Garden, este sábado a las 9:00 pm.
    Valentina Shevchenko defendrá su título mundial contra Zhang Weili en UFC 322, un emocionante combate que tendrá lugar en el Madison Square Garden, este sábado a las 9:00 pm. | Foto: Christian Murrugarra
    COMPARTIR

    Valentina Shevchenko intentará retener la gloria en su novena defensa del título mundial contra Zhang Weili. Proveniente de Asia, esta campeona ha dominado en la división paja y se enfrentará a 'Bullet' el sábado a las 9:00 pm, dentro del marco de las peleas estelares de la UFC 322. El Madison Square Garden será el escenario de un enfrentamiento épico entre las dos luchadoras más formidables del presente.

    En este contexto, el periodista Christian Murrugarra aprovechó la oportunidad para entrevistar a una de las leyendas de la UFC. En un encuentro exclusivo, 'Vale' rememoró su paso por Perú y agregó intensidad al anticipado combate.

    Valentina Shevchenko preparada para enfrentar a Zhang Weili

    Como 17 veces campeona mundial de Muay Thai, afirmó estar lista para el evento del año. "Me siento muy bien y estoy lista para la pelea. De verdad no me importa lo que Zhang quiera conseguir el sábado, ya que mi objetivo es seguir siendo campeona por mucho tiempo. Cada pelea me da experiencia e incluso la derrota con Alexa Grasso. Estoy lista y la mejor versión de mí es ahora", expresó Valentina Shevchenko en la entrevista especial.

    Valentina busca la gloria en la UFC 322. Foto: Christian Murrugarra

    Valentina busca la gloria en la UFC 322. Foto: Christian Murrugarra

    El vínculo con Perú y su pasión por la cocina local

    Christian Murrugarra exploró el profundo vínculo que Perú dejó en la vida de Valentina. " Sigo siendo la misma persona de hace 10 años, aunque ahora tengo más experiencia de la vida. Me acuerdo mucho de mis amigos y la deliciosa comida peruana. Yo también extraño mi preparación en la selva. Recuerdo cuando paseaba por las quebradas y los ríos", comentó la campeona.

    La 'Bala' expresó su emoción al hablar de Perú. " La verdad extraño todo. Perú tiene una de las mejores comidas de todo el mundo. Extraño mucho la comida marina y los lagartos de la selva. Además, aprendí a cocinar algunos platos típicos como ceviche, arroz con marisco y chupe de camarones."

    El emotivo mensaje para sus seguidores peruanos y latinoamericanos

    " Están en mi corazón. Estoy muy feliz con mis fanáticos. En mis peleas trato de volver y mostrar un gran nivel. La MMA en Perú tiene mucho nivel y veo que tienen buenos peleadores e incluso varios chico están entrando a la UFC. Solo queda seguir adelante y buscar nuevos retos", señaló Valentina Shevchenko.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sergio Mejía
    AUTOR: Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

    Lo más visto

    1. ¡Confirmado! Alianza Lima jugará partido frente a equipo italiano en el extranjero

    2. Liga Peruana de Vóley: programación de partidos y tabla de posiciones

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano