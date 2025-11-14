Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev EN VIVO: hora, canal y dónde ver la UFC 322

El mundo de las artes marciales mixtas se paralizará este sábado 15 de noviembre con el UFC 322, el evento más esperado por todos los aficionados desde el Madison Square Garden de Nueva York a partir de las 22:00 horas de Perú. La pelea estelar la protagonizarán Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev por el título mundial peso wélter, EN VIVO vía ESPN y Disney Plus. Entérate de todo lo relacionado a esta batalla por el cinturón de la Ultimate Fighting Championship.

Jack Della Maddalena es el actual monarca del peso wélter de la UFC tras vencer en mayo del presente año al estadounidense Belal Muhammad por decisión unánime. Después de seis meses aproximadamente, el luchador australiano defenderá por primera vez su cinturón ante un rival muy complicado.

Su récord es de de 18 victorias y dos derrotas. Además, el 67% de sus triunfos han sido por knock out, 11% por sumisión y el 22% restante por decisión de los jueces. Con estas estadísticas y su ardua preparación, espera lograr mantener por un combate más la máxima distinción de su categoría.

Islam Makhachev será el que desafíe al campeón en esta oportunidad. El luchador ruso sorprendió a más de uno al tomar la decisión de dejar vacante el título de peso ligero en enero pasado tras defender el título cuatro veces con éxito, todo esto con el objetivo de seguir haciendo historia en otra categoría.

Su récord es más que sorprendente, pues de sus 28 peleas ha ganado 27, casi la mitad por sumisión (48%). Asimismo, el 33% de victorias fueron por decisión y el 19% por knock out, números que lo hacen favoritos pese a ser su primera batalla por el cinturón en el peso wélter de la UFC.

¿A qué hora pelea Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev?

El luchador australiano se ve las caras con su par ruso en la batalla más importante del UFC 322, el cual está pactado para comenzar a las 23:00 horas de Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC) y las 22:00 de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios de toda la jornada en el resto de Latinoamérica y España.

País UFC 322

primeras preliminares UFC 322

preliminares UFC 322

estelares México 17:00 horas 19:00 horas 21:00 horas Colombia, Ecuador, Perú 18:00 horas 20:00 horas 22:00 horas Bolivia, Venezuela 19:00 horas 21:00 horas 23:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 20:00 horas 22:00 horas 00:00 horas (16/11) España 00:00 horas (16/11) 02:00 horas (16/11) 04:00 horas (16/11)

¿Dónde ver Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev EN VIVO por el UFC 322?

Si no quieres perderte ningún asalto de la pelea estelar de la UFC 322 entre Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev, es preciso señalar que esta y todas las luchas del evento serán transmitidas EN VIVO a través de las pantallas de ESPN y via streaming por Disney Plus en Sudamérica, así como por Fox Sports Premium en México.

UFC 322: cartelera completa con el Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev

ESTELARES

Jack Della Maddalena (Australia) vs Islam Makhachev (Rusia) | Título de la UFC del peso wélter.

Valentina Shevchenko (Kirugistán) vs Wheili Zhang (China) | Título de la UFC del peso mosca.

Sean Brady (EE. UU.) vs Michael Morales (Ecuador) | Peso wélter.

Leon Edwards (Inglaterra) vs Carlos Prates (Brasil) | Peso wélter.

Beneil Dariush (EE. UU.) vs Benoit Saint Denis (Francia) | Peso ligero.

PRELIMINARES

Bo Nickal (EE. UU.) vs Rodolfo Vieira (Brasil) | Peso medio.

Roman Kapylov (Rusia) vs Gregory Rodrigues (Brasil) | Peso medio.

Erin Blanchfield (EE. UU.) vs Tracy Cortez (EE. UU.) | Peso mosca.

Malcom Wellmacker (EE. UU.) vs Coddy Hadon (EE. UU.) | Peso gallo.

PRIMERAS PRELIMINARES

Kyle Daukaus (EE. UU.) vs Gerald Meerschaert (EE. UU.) | Peso medio.

Pat Sabatini (EE. UU.) vs Chepe Mariscal (EE. UU.) | Peso pluma.

Angela Hill (EE. UU.) vs Fatima Kline (EE. UU.) | Peso paja.

Baisangur Susurkaev (Rusia) vs Eric Mcconico (EE. UU.) | Peso medio.

Viacheslav Borshcev (Rusia) vs Matheus Camilo (Brasil) | Peso ligero bout

Jack Della Maddalena vs. Islam Makhachev: Pronósticos y apuestas

A pesar que Jack Della Maddalena defenderá su título, los pronósticos indican que Islam Makhachev es el favorito para llevarse la pelea y ser el nuevo campeón de peso wélter de la UFC. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas a ambos luchadores.