0

¿A qué hora es la pelea Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev y dónde ver EN VIVO la UFC 322?

Jack Della Maddalena defenderá su título de peso welter ante Islam Makhachev este sábado en el Madison Square Garden de New York. Conoce los horarios y canales de la UFC 322.

Jack Della Maddalena tiene como objetivo retener su título de peso welter y en frente tendrá a Islam Makhachev, en la batalla estelar de la UFC 322 desde el Madison Square Garden, ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Este enfrentamiento es uno de los más esperados del año y promete ser una velada inolvidable. A continuación, repasa los horarios y dónde ver la transmisión de este gran combate.

¿Cuándo pelea Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev por la UFC 322?

Según la programación oficial, Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev se enfrentarán EN VIVO este sábado 15 de noviembre en un emocionante combate por la UFC 322.

¿A qué hora pelea Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev por la UFC 322?

Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev se verán las caras en el ring de boxeo a partir de las 10:00 p.m. hora local de Perú, como una de las peleas estelares de la UFC 322. A continuación, te compartimos la guía de horarios en otros países del mundo.

  • México: 09:00 p.m. horas
  • Perú: 10:00 p.m. horas
  • Ecuador: 10:00 p.m. horas
  • Colombia: 10:00 p.m. horas
  • Bolivia: 11:00 p.m. horas
  • Venezuela: 11:00 p.m. horas
  • Chile: 11:00 p.m. horas
  • Argentina: 12:00 a.m. horas (16 de noviembre)
  • Brasil: 12:00 a.m. horas (16 de noviembre)
  • Uruguay: 12:00 a.m. horas (16 de noviembre)
  • Paraguay: 12:00 a.m. horas (16 de noviembre)
¿Dónde ver la pelea Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la contienda entre Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev por la UFC 322 a través de la señal exclusiva de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, vía streaming ONLINE se podrá ver mediante Disney Plus Premium.

Antesala de la pelea Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev

Islam Makhachev buscará hacer historia derrotando a Jack Della Maddalena, ya que si logra vencerlo en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, podrá convertirse en campeón en dos divisiones: peso ligero y ahora peso welter.

Sin embargo, el discípulo de Khabib Nurmagomedov, Makhachev, tendrá que enfrentar quizás uno de sus desafíos más grandes durante su etapa en UFC, ya que Jack Della Maddalena ha demostrado ser de los mejores en su peso con 12 nocauts en su historial.

Si Islam Makhachev gana, UFC 322 podría ser el escenario perfecto para consagrarlo como doble campeón y reafirmar su posición como el peleador más dominante en la actualidad.

