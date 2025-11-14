¿A qué hora es la pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang y dónde ver EN VIVO la UFC 322?

El Madison Square Garden, ubicado en Nueva York, Estados Unidos promete ser el escenario de una velada inolvidable. Valentina Shevchenko, tendrá como objetivo defender su título de peso mosca frente a la artista marcial mixta Weili Zhan por la UFC 322. A continuación, repasa los horarios y dónde ver la transmisión de este gran combate.

¿Cuándo pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

Según la programación oficial, Valentina Shevchenko vs Weili Zhang se enfrentarán EN VIVO este sábado 15 de noviembre en un emocionante combate por la UFC 322.

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang se miden por la UFC 322/Foto: X

¿A qué hora pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322?

Valentina Shevchenko vs Weili Zhang se verán las caras en el ring de box desde las 10:00 p.m. horas locales de Perú con la pelea estelar de la UFC 322. Te compartimos la guía de horarios en los demás países del mundo.

México: 09:00 p.m. horas

Perú: 10:00 p.m. horas

Ecuador: 10:00 p.m. horas

Colombia: 10:00 p.m. horas

Bolivia: 11:00 p.m. horas

Venezuela: 11:00 p.m. horas

Chile: 11:00 p.m. horas

Argentina: 12:00 a.m. horas (día siguiente)

Brasil: 12:00 a.m. horas (día siguiente)

Uruguay: 12:00 a.m. horas (día siguiente)

Paraguay: 12:00 a.m. horas (día siguiente)

¿Dónde ver la Valentina Shevchenko vs Weili Zhang EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la contienda entre Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por la UFC 322 a través de las señales exclusivas de ESPN, Fox Sports Premium para toda Sudamérica. Asimismo, vía la plataforma streaming ONLINE de Disney Plus.

Antesala de la pelea Valentina Shevchenko vs Weili Zhang

¡Noche de box! Valentina Shevchenko tendrá un desafío sumamente difícil contra la actual campeona de peso paja, Weili Zhang, en su afán de defender su título de peso mosca. En la antesala de este combate, la luchadora kirguisa-peruana afirmó que está muy concentrada en lograr un nuevo triunfo frente a la atleta de nacionalidad china. Además, también dejó un mensaje a sus seguidores nacionales.

"Están en mi corazón. Estoy muy feliz con mis fanáticos. En mis peleas trato de volver y mostrar un gran nivel. La MMA en Perú tiene mucho nivel y veo que tienen buenos peleadores e incluso varios chicos están entrando a la UFC. Solo queda seguir adelante y buscar nuevos retos", indicó Shevchenko en una entrevista con el periodista Christian Murrugarra.

Por otro lado, Weili Zhang sabe que no la tendrá nada fácil contra una de las rivales más combativas de los últimos años, sin embargo, la peleadora confía en su buen momento para tratar de lucharle de igual a igual a la popular 'Bullet'.