México vs Uruguay EN VIVO: cuándo juega, horario, alineaciones y dónde ver partido amistoso
Se viene el partido México vs Uruguay este sábado 15 de noviembre desde el Estadio TSM Corona en Coahuila. No te pierdas las incidencias y transmisión del amistoso.
El partido amistoso entre la selección de México y Uruguay se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, desde el Estadio TSM Corona en Torreón, a las 19:00 horas en México y a las 20.00 horas en Perú. El duelo podrá seguirse por la transmisión de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX. Sigue aquí la transmisión y minuto a minuto del compromiso.
México vs Uruguay por amistoso internacional 2025
Para esta prueba, Uruguay viajará con una base competitiva que Marcelo Bielsa ha mantenido en gran parte de su proceso, aunque con algunas ausencias que obligarán a ajustar piezas. El encuentro también servirá para observar a futbolistas que continúan en la disputa por un cupo mundialista.
México vs Uruguay jugaron en un amistoso el 2024.
Del lado mexicano, Javier Aguirre apuesta por reunir a los nombres más representativos disponibles con la intención de recuperar confianza y volver a ofrecer un rendimiento sólido jugando en casa. El combinado azteca llega con una seguidilla adversa: cuatro amistosos sin ganar, siendo el más reciente el empate 1-1 ante Ecuador en la fecha FIFA de octubre.
La Celeste, en cambio, atraviesa un momento de mayor estabilidad. Entre los últimos partidos oficiales y amistosos, ha logrado imponerse en cuatro de sus cinco presentaciones, incluida la victoria por 2-1 frente a Uzbekistán en su último compromiso.
México vs Uruguay pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|México
|empate
|Uruguay
|Betsson
|2.78
|3.25
|2.48
|Betano.pe
|2.87
|3.45
|2.60
|bet365
|2.70
|3.30
|2.45
|1xBet
|2.99
|3.40
|2.55
|CoolbetLATAM
|2.90
|3.20
|2.50
|DoradoBet
|2.75
|3.33
|2.50
México vs Uruguay: posibles alineaciones
México: Malagón; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez; Erick Sánchez, Diego Lainez, Gilberto Mora; Raúl Jiménez.
Uruguay: Santiago Mele; Nahitán Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Brian Rodríguez, Darwin Núñez y Fede Viñas.
¿A qué hora juega México vs. Uruguay?
El partido entre México y Uruguay se juega a las 7.00 p. m. según el horario del centro de México. Revisa aquí la programación según tu país:
- México (CDMX): 7:00 p.m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 8:00 p.m.
- Bolivia y Venezuela: 9:00 p.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:00 p.m.
- Centroamérica: 7:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:00 p.m.
¿Dónde ver México vs. Uruguay EN VIVO?
El México vs. Uruguay, correspondiente al amistoso internacional, será transmitido EN VIVO por Canal 5, Azteca 7 y TUDN en territorio mexicano; además podrá verse vía streaming en ViX Premium.
¿Qué canal transmite el México vs Uruguay?
- Costa Rica: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- EE. UU.: fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App, TUDN USA, FOX Deportes, Univision
- El Salvador: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Guatemala: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Honduras: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- México: TUDN En Vivo, ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo, Canal 5 Televisa, Azteca 7
- Nicaragua: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Panamá: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Puerto Rico: ViX, NAICOM, FOX Deportes
- República Dominicana: ViX, TUDN, Azteca Deportes En Vivo
- Uruguay: NS Eventos 1, AUF TV, Antel TV, DIRECTV Sports Uruguay, TCC, Montecable HD 1, Cardinal TV, Flow TV
México vs Uruguay historial
Estos son los últimos duelos jugados entre México vs Uruguay.
- México 0-4 Uruguay | 05.06.24 | Amistoso
- México 0-3 Uruguay | 02.06.22 | Amistoso
- México 1-4 Uruguay | 07.09.18 | Amistoso
- México 3-1 Uruguay | 05.06.16 | Copa América
- Uruguay 1-0 México | 12.07.11 | Copa América.
