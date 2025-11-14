- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: Hora, canal y dónde ver amistoso por fecha FIFA
Las selecciones de Estados Unidos vs Paraguay se enfrentan en amistoso internacional este sábado 15 de noviembre. Sigue EN DIRECTO desde el Subaru Park de Filadelfia.
Momento de ver el partido Estados Unidos vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA desde el Estadio Subaru Park de Filadelfia. El encuentro a disputarse este sábado 15 de noviembre promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas este compromiso.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay?
En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Estados Unidos vs Paraguay, válido por amistoso de fecha FIFA:
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.
- México: 4:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.
- España: 00:00 (del domingo 16)
¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO?
El amistoso internacional entre las selecciones de Estados Unidos vs Paraguay será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE, en la plataforma de Disney Plus.
Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: canales de transmisión
Para poder ver el partido Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO, por amistoso internacional de fecha FIFA, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil Xsports
- Chile: Disney+ Premium Chile
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Ecuador: Disney+ Premium Sur
- México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, Tigo Sports Paraguay
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Estados Unidos: fuboT, VUNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, HBO Max, TNT USA, Telemundo, UNIVERSO, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90