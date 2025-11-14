0

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: Hora, canal y dónde ver amistoso por fecha FIFA

Las selecciones de Estados Unidos vs Paraguay se enfrentan en amistoso internacional este sábado 15 de noviembre. Sigue EN DIRECTO desde el Subaru Park de Filadelfia.

Erickson Acuña
Estados Unidos vs Paraguay
Estados Unidos vs Paraguay | Composición: Líbero
Momento de ver el partido Estados Unidos vs Paraguay por amistoso de fecha FIFA desde el Estadio Subaru Park de Filadelfia. El encuentro a disputarse este sábado 15 de noviembre promete muchas emociones, por ello, a continuación conoce todos los detalles para que no te pierdas este compromiso. 

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Estados Unidos vs Paraguay, válido por amistoso de fecha FIFA:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.
  • México: 4:00 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.
  • España: 00:00 (del domingo 16)

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO?

El amistoso internacional entre las selecciones de Estados Unidos vs Paraguay será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Tigo Sports para todo el territorio paraguayo. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE, en la plataforma de Disney Plus. 

Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO: canales de transmisión

Para poder ver el partido Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO, por amistoso internacional de fecha FIFA, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile
  • Brasil Xsports
  • Chile: Disney+ Premium Chile
  • Colombia: Disney+ Premium Sur
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur
  • México: Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, Tigo Sports Paraguay
  • Perú: Disney+ Premium Chile
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina
  • Estados Unidos: fuboT, VUNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, HBO Max, TNT USA, Telemundo, UNIVERSO, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

