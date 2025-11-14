¿A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos y dónde ver EN VIVO amistoso internacional?

Paraguay se medirá ante Estados Unidos este sábado 15 de noviembre por un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre desde el Subaru Park de Filadelfia. Los 'guaraníes' continúan con su preparación rumbo al próximo Mundial y, con ese objetivo, pactaron este enfrentamiento ante uno de los países anfitriones, buscando medir su nivel antes del inicio del torneo.

¿A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos?

En esta nota te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Paraguay vs Estados Unidos, correspondiente al amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.

México y Centroamérica: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.

España: 00:00 (del domingo)

¿Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO?

El enfrentamiento entre Paraguay vs Estados Unidos será transmitido mediante la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Tigo Sports, para todo el territorio paraguayo. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en la plataforma de Disney Plus.

Paraguay vs Estados Unidos: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Paraguay vs Estados Unidos para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.

Argentina, Uruguay, Venezuela y Ecuador: Disney Plus.

Paraguay: Tigo Sports y Disney Plus.

Brasil: Xsports.

Perú, Colombia, Chile y Bolivia: Disney Plus.

México y Centroamérica: ESPN y Disney Plus.

Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes, TNT, Universo, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports, fuboTV y HBO Max.

Paraguay vs Estados Unidos previa del partido amistoso

Paraguay llega al partido con la necesidad de volver al triunfo tras su fallida gira asiática de octubre, donde no logró desplegar su mejor fútbol y no pudo conseguir victorias ante Japón y Corea del Sur, dejando un empate y una derrota, respectivamente.

La selección paraguaya entrena en suelo estadounidense para el amistoso. Foto: Selección paraguaya

El cuadro comandado por el DT Gustavo Alfaro llegará con el plantel completo a este enfrentamiento. Además, tendrán de regreso al atacante Julio Enciso, que logró recuperarse de una complicada operación y apunta a volver al once de la 'Albirroja'.

Por su parte, la selección de Estados Unidos busca mantener su gran momento luego de encadenar 3 partidos sin derrotas. Los dirigidos por Mauricio Pochettino busca seguir mejorando su rendimiento tras su última victoria ante Australia.