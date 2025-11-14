- Hoy:
- Partidos de hoy
- Corea del Sur vs Bolivia
- Angola vs Argentina
- Venezuela vs Australia
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos y dónde ver EN VIVO amistoso internacional?
Paraguay vs Estados Unidos se enfrentan este sábado en un amistoso internacional desde el Subaru Park. Conoce aquí los horarios y qué canal transmite EN VIVO este partido.
Paraguay se medirá ante Estados Unidos este sábado 15 de noviembre por un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre desde el Subaru Park de Filadelfia. Los 'guaraníes' continúan con su preparación rumbo al próximo Mundial y, con ese objetivo, pactaron este enfrentamiento ante uno de los países anfitriones, buscando medir su nivel antes del inicio del torneo.
PUEDES VER: Venezuela vs Australia EN VIVO: alineaciones, a qué hora juega y dónde ver amistoso por fecha FIFA
¿A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos?
En esta nota te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Paraguay vs Estados Unidos, correspondiente al amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 6:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:00 p.m.
- México y Centroamérica: 4:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:00 p.m.
- España: 00:00 (del domingo)
¿Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO?
El enfrentamiento entre Paraguay vs Estados Unidos será transmitido mediante la señal EN VIVO y EN DIRECTO de Tigo Sports, para todo el territorio paraguayo. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en la plataforma de Disney Plus.
Paraguay vs Estados Unidos: canales de transmisión
A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Paraguay vs Estados Unidos para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.
- Argentina, Uruguay, Venezuela y Ecuador: Disney Plus.
- Paraguay: Tigo Sports y Disney Plus.
- Brasil: Xsports.
- Perú, Colombia, Chile y Bolivia: Disney Plus.
- México y Centroamérica: ESPN y Disney Plus.
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes, TNT, Universo, Futbol de Primera Radio, Westwood One Sports, fuboTV y HBO Max.
Paraguay vs Estados Unidos previa del partido amistoso
Paraguay llega al partido con la necesidad de volver al triunfo tras su fallida gira asiática de octubre, donde no logró desplegar su mejor fútbol y no pudo conseguir victorias ante Japón y Corea del Sur, dejando un empate y una derrota, respectivamente.
La selección paraguaya entrena en suelo estadounidense para el amistoso. Foto: Selección paraguaya
El cuadro comandado por el DT Gustavo Alfaro llegará con el plantel completo a este enfrentamiento. Además, tendrán de regreso al atacante Julio Enciso, que logró recuperarse de una complicada operación y apunta a volver al once de la 'Albirroja'.
Por su parte, la selección de Estados Unidos busca mantener su gran momento luego de encadenar 3 partidos sin derrotas. Los dirigidos por Mauricio Pochettino busca seguir mejorando su rendimiento tras su última victoria ante Australia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90