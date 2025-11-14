- Hoy:
Chile vs Rusia EN VIVO por Chilevisión: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver amistoso
Chile vs Rusia se enfrentan EN VIVO por una amistoso internacional desde el Estadio Olímpico Fisht de Sochi. Sigue la transmisión del partido vía ESPN y Chilevisión.
Chile vs Rusia medirán fuerzas este sábado 15 de noviembre en un vibrante amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre. La 'Roja' busca seguir dándole rodaje a sus jóvenes valores y sumar su segunda victoria consecutiva. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Fisht de la ciudad de Sochi, Rusia y dará inicio a las 10 a.m. (hora peruana) y 12:00 p.m. (hora de Chile). Este partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante ESPN y Chilevisión.
PUEDES VER: Venezuela vs Australia EN VIVO: alineaciones, a qué hora juega y dónde ver amistoso por fecha FIFA
¿A qué hora juega Chile vs Rusia?
A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países con el fin de que no te pierdas el inicio del partido entre Chile vs Rusia, correspondiente al amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre.
- Perú, Ecuador y Colombia: 10:00 a.m.
- Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.
- Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 12:00 p.m.
- México y Centroamérica: 9:00 a.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 11:00 a.m.
- España: 5:00 p.m.
¿Dónde ver Chile vs Rusia EN VIVO?
Para poder ver el partido de Chile vs Rusia EN VIVO ONLINE GRATIS, por el amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Bolivia: Disney Plus.
- Chile: Chilevisión, ESPN, Zapping Sports y Disney Plus.
- China: ZhiBo8
- Perú: Disney Plus.
- Rusia: matchtv.ru y SportBox.ru
Chile vs Rusia: previa del partido amistoso internacional
Chile llega al amistoso ante Rusia con la motivación de haber conseguido un triunfo agónico en su último partido ante Perú. La 'Roja' afrontar un proceso de recambio generacional tras el fiasco de las Eliminatorias Sudamericanas y son varios los jóvenes que buscan hacerse un espacio en la plantilla.
La selección chilena busca dar el golpe y vencer a Rusia en Sochi.
El cuadro sureño, bajo el mando interino del DT Nicolás Córdova busca armar un equipo competitivo y mantener los grandes momentos de fútbol que se vieron ante Perú. Por ello, ponen su atención y esperanzas goleadoras en el delantero Ben Brereton, quien viene de marcar.
Por su parte, Rusia será el local en este enfrentamiento y espera contar con una gran marco de público. Los rusos no afrontan ningún campeonato de renombre luego de sus suspensión por la FIFA. No obstante, esto no ha hecho disminuir su nivel, pues encadenan una notable racha sin derrotas.
Rusia mostró un notable nivel ante Perú en su último amistoso.
En su último partido ante Perú, el combinado ruso mostró grandes momentos de fútbol, siendo el dominante del juego, algo que esperan repetir ante Chile. Para recordar su última derrota, tenemos que remontarnos hasta el 11 de setiembre de 2023, cuando cayeron ante la Sub-23 de Egipto, desde entonces han pasado 18 partidos sin perder.
Chile vs Rusia : posibles alineaciones
Posible alineación de Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Lucas Cepeda y Ben Brereton.
Posible alineación de Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Danil Krugovoy; Ivan Oblyakov, Matvey Kislyak, Dmitriy Barinov; Aleksey Miranchuk, Ivan Sergeev y Lechi Sadulaev.
Chile vs Rusia : pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, el Rusia es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria ante Chile. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realices la jugada que mejor te parezca:
|Apuestas
|Chile
|Empate
|Rusia
|1. Betsson
|4.75
|3.65
|1.68
|2. 1xBet
|7.24
|4.03
|1.58
|3. CoolBet
|6.00
|3.75
|1.62
|4. DoradoBet
|5.00
|3.75
|1.55
Últimos partidos de Chile
- 10/10/2025 | Chile 2-1 Perú
- 09/09/2025 | Chile 0-0 Uruguay
- 04/09/2025 | Bolivia 2-0 Chile
- 10/06/2025 | Chile 0-1 Argentina
- 25/03/2025 | Chile 0-0 Ecuador
Últimos partidos de Rusia
- 12/11/2025 | Rusia 1-1 Perú
- 14/10/2025 | Rusia 3-0 Bolivia
- 10/10/2025 | Rusia 2-1 Irán
- 07/09/2025 | Qatar 1-4 Rusia
- 04/09/2025 | Rusia 0-0 Jordania
¿Dónde juegan Chile vs Rusia?
El amistoso internacional entre Chile vs Rusia se disputará en el Estadio Olímpico Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi, Rusia. Este complejo deportivo cuenta con una capacidad de 45 994 espectadores.
El Estadio Olímpico de Fisht albergará el Chile vs Rusia
No olvides revisar tu agenda deportiva
