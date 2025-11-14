Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO por amistoso internacional: cuándo juegan, dónde ver y pronóstico

Todo listo para ir hasta el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, donde las selecciones de Colombia vs Nueva Zelanda jugarán este sábado 15 de noviembre en un amistoso internacional por fecha FIFA. El choque de los cafeteros quedó pactado para iniciar a las 19:30 horas de Perú. Asimismo, puedes disfrutar la transmisión EN VIVO por Gol Caracol TV, RCN y DIRECTV Deportes.

Antesala del amistoso internacional Colombia vs Nueva Zelanda

Colombia cerrará su último cotejo de preparación este año ante Nueva Zelanda. El equipo de Néstor Lorenzo buscará despedirse con un triunfo en tierras norteamericanas, frente a un país que también tiene la misión de ganar pensando en su participación en el Mundial 2026.

Colombia realizó su última práctica con miras al amistoso internacional/Foto: X

El cuadro cafetero tendrá como novedades los regresos de Jhon Córdoba y Jhon Arias, quienes quedaron a disposición del DT y se perfilan para tener minutos. Cabe recordar que, uno de los recientes duelos que afrontaron fue contra Canadá en el mes de octubre, el cual quedó en un empate de 0-0. Ahora, la consigna será sí o sí lograr una victoria.

En Nueva Zelanda no todas son buenas noticias, ya que el conjunto de Oceanía presentará varias bajas dentro de las que se encuentra su principal goleador Chris Wood, Liberato Cacace y Tim Payne por lesión.

Esta situación obliga al cuerpo técnico a realizar modificaciones, enfocados en tratar de cortar su racha negativa, y es que de sus últimos 5 compromisos, los 'All Whites' registran apenas 1 empate y 4 derrotas. De hecho, el técnico Darren Bazeley señaló que esta cita será una importante prueba de fuego de cara a su próximo debut en el Mundial 2026.

"Queremos ponernos a prueba en la mayor cantidad de situaciones posibles que podríamos enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA y, si bien siempre queremos tener disponible a nuestro equipo más fuerte, esto nos dará la oportunidad de ver cómo afrontamos un desafío como este", expresó el estratega a la prensa.

¿Cuándo juegan Colombia vs Nueva Zelanda?

De acuerdo a la programación oficial, Colombia vs Nueva Zelanda se verán las caras este sábado 15 de noviembre en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Colombia se enfrentará a Nueva Zelanda por un amistoso internacional/Foto: X

¿A qué hora juega Colombia vs Nueva Zelanda?

Colombia vs Nueva Zelanda medirán fuerzas en un cotejo de preparación por fecha FIFA de noviembre a través de las 19:30 horas locales de Perú. A continuación, conoce la guía completa en el resto de países de Latinoamérica.

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:00 horas

Uruguay: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Colombia vs Nueva Zelanda EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido amistoso internacional entre Colombia vs Nueva Zelanda a través de las señales de Gol Caracol TV y RCN para territorio colombiano. Asimismo, en el resto de países de Sudamérica, puedes seguir el minuto a minuto vía DIRECTV Deportes.

Argentina: DIRECTV Deportes Argentina

Brasil: Canal GOAT, Xsports

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: DIRECTV Deportes Chile

Colombia: Caracol Play, ditu, Caracol TV, RCN televisión, Deportes RCN En Vivo

Ecuador: DIRECTV Deportes Ecuador

Perú: DIRECTV Deportes Perú

Uruguay: DIRECTV Deportes Uruguay

Estados Unidos: Fanatiz USA

Canadá: Fanatiz Canadá

Colombia vs Nueva Zelanda: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Colombia parte como favorito sobre Nueva Zelanda previo al partido amistoso internacional.

Casas de Apuestas Colombia Empate Nueva Zelanda Betsson 1.24 5.40 11.50 Betano 1.27 5.20 10.75 Bet365 1.25 5.25 12.00 1XBET 1.28 6.21 13.30 Coolbet 1.26 5.50 11.00 Doradobet 1.25 5.33 11.00

Colombia vs Nueva Zelanda: alineaciones posibles

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma; John Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Nueva Zelanda: Crocombe; Bindon, Surman, Boxall, Cacace; Thomas, Stamenic, Old, Singh, Garbett; Barbarouses.

Colombia: últimos 5 partidos

Colombia 0-0 Canadá

México 0-4 Colombia

Venezuela 3-6 Colombia

Colombia 3-0 Bolivia

Argentina 1-1 Colombia

Nueva Zelanda: últimos 5 partidos

Noruega 1-1 Nueva Zelanda

Polonia 1-0 Nueva Zelanda

Nueva Zelanda 1-3 Australia

Australia 1-0 Nueva Zelanda

Nueva Zelanda 1-2 Ucrania

¿Dónde jugarán Colombia vs Nueva Zelanda?

El Chase Stadium, recinto deportivo situado en la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos albergará el amistoso internacional entre las selecciones de Colombia vs Nueva Zelanda. Este escenario puede recibir la asistencia de 21.550 aficionados.