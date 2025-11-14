0

Partidos de hoy EN VIVO: programación y dónde ver fútbol GRATIS este sábado 15 de noviembre

Sigue toda la agenda deportiva con los partidos que se juegan este sábado 15 de noviembre. Tendremos final de la Liga Femenina y continúan las Eliminatorias Europeas.

Wilfredo Inostroza
Repasa la agenda con los partidos de hoy, sábado 14 de noviembre
Repasa la agenda con los partidos de hoy, sábado 14 de noviembre | Composición: Líbero
COMPARTIR

Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 15 de noviembre. Continúa las Eliminatorias al Mundial 2026 en Europa, además se juegan las ligas nacionales de Argentina y Brasil. En Perú tendremos la final del Clausura de la Liga Femenina.

Víctor Guzmán, exjugador de Alianza Lima, hizo su debut oficial con Sporting Lisboa Sub-23

PUEDES VER: Sporting Lisboa tomó drástica medida con Víctor Guzmán, exjugador de Alianza: "Salió..."

Partidos de hoy por Liga Femenina

HorariosPartidosCanales
15:00Alianza Lima vs. UniversitarioMovistar Deportes, América

Partidos de hoy por Eliminatorias Europeas 2026

HorariosPartidosCanales
09:00Kazajistán vs. BélgicaESPN 3, Disney+
12:00Chipre vs. AustriaESPN 4, Disney+
12:00Georgia vs. EspañaESPN, Disney+
12:00Liechtenstein vs. GalesDisney+
14:45Bosnia-Herzegovina vs. RumaniaDisney+
14:45Dinamarca vs. BielorrusiaDisney+
14:45Eslovenia vs. KosovoDisney+
14:45Grecia vs. EscociaDisney+
14:45Suiza vs. SueciaESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
07:30Corea del Sur vs. InglaterraFIFA+
07:30 Senegal vs. UgandaFIFA+
08:30Italia vs. República ChecaFIFA+
08:30Japón vs. SudáfricaFIFA+
09:45Alemania vs. Burkina FasoFIFA+
10:15Venezuela vs. Corea del NorteDSports, DGO, FIFA+
10:45Austria vs. TúnezFIFA+
10.45Croacia vs. UzbekistánFIFA+

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Aldosivi vs. San Martín SJTyC Sports, ESPN Premium, Disney+
15:00Godoy Cruz vs. Deportivo RiestraTNT Sports, HBO MAX
17:15San Lorenzo vs. SarmientoTyC Sports, TNT Sports
19:30Independiente vs. Rosario Central ESPN Premium, Disney+

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30Sport Recife vs. FlamengoFanatiz, Prime Video
19:00Santos vs. PalmeirasFanatiz, Premiere

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Oriente Petrolero vs. Nacional Potosí Fútbol Canal
17:00Always Ready vs. San Antonio Bulo BuloFútbol Canal
19:30Aurora vs. The StrongestFútbol Canal

Partidos de hoy por Amistoso internacionales

HorariosPartidosCanales
08:00Guinea vs Liberia-
08:00Sudáfrica vs. Zambia-
09:00Lesoto vs. Malaui-
10:00Rusia vs. ChileChilevision, Disney+
11:00Brasil vs. SenegalDisney+
11:00Kuwait vs. Tanzania-
12:00Libia vs. Mauritania-
14:30País Vasco vs. Palestina-
17:00Estados Unidos vs. ParaguayTigo Sports
19:30Colombia vs. Nueva ZelandaDSports, Caracol TV, RCN TV
20:00 México vs. UruguayDSports, AUF TV

Partidos de hoy por Concacaf Series

HorariosPartidosCanales
15:00Barbados vs. ArubaConcacaf YouTube
15:00Dominicana vs. Sint Maarten Concacaf YouTube
18:00Guyana vs. BonaireConcacaf YouTube
18:00Saint Martin vs. BeliceConcacaf YouTube
18:00San Vicente y las Granadinas vs. Santa LucíaConcacaf YouTube
19:00Islas Caimán vs AnguilaConcacaf YouTube
19:00Martinica vs. CubaConcacaf YouTube

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Venezuela vs Australia EN VIVO: transmisión del partido amistoso por fecha FIFA

  2. ¿Dónde ver Venezuela vs Australia EN VIVO? Canales que transmiten amistoso por fecha FIFA

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano