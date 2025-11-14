- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO: programación y dónde ver fútbol GRATIS este sábado 15 de noviembre
Sigue toda la agenda deportiva con los partidos que se juegan este sábado 15 de noviembre. Tendremos final de la Liga Femenina y continúan las Eliminatorias Europeas.
Conoce al detalle la agenda deportiva con los partidos de hoy, sábado 15 de noviembre. Continúa las Eliminatorias al Mundial 2026 en Europa, además se juegan las ligas nacionales de Argentina y Brasil. En Perú tendremos la final del Clausura de la Liga Femenina.
Partidos de hoy por Liga Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Alianza Lima vs. Universitario
|Movistar Deportes, América
Partidos de hoy por Eliminatorias Europeas 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Kazajistán vs. Bélgica
|ESPN 3, Disney+
|12:00
|Chipre vs. Austria
|ESPN 4, Disney+
|12:00
|Georgia vs. España
|ESPN, Disney+
|12:00
|Liechtenstein vs. Gales
|Disney+
|14:45
|Bosnia-Herzegovina vs. Rumania
|Disney+
|14:45
|Dinamarca vs. Bielorrusia
|Disney+
|14:45
|Eslovenia vs. Kosovo
|Disney+
|14:45
|Grecia vs. Escocia
|Disney+
|14:45
|Suiza vs. Suecia
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Corea del Sur vs. Inglaterra
|FIFA+
|07:30
|Senegal vs. Uganda
|FIFA+
|08:30
|Italia vs. República Checa
|FIFA+
|08:30
|Japón vs. Sudáfrica
|FIFA+
|09:45
|Alemania vs. Burkina Faso
|FIFA+
|10:15
|Venezuela vs. Corea del Norte
|DSports, DGO, FIFA+
|10:45
|Austria vs. Túnez
|FIFA+
|10.45
|Croacia vs. Uzbekistán
|FIFA+
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Aldosivi vs. San Martín SJ
|TyC Sports, ESPN Premium, Disney+
|15:00
|Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
|TNT Sports, HBO MAX
|17:15
|San Lorenzo vs. Sarmiento
|TyC Sports, TNT Sports
|19:30
|Independiente vs. Rosario Central
|ESPN Premium, Disney+
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Sport Recife vs. Flamengo
|Fanatiz, Prime Video
|19:00
|Santos vs. Palmeiras
|Fanatiz, Premiere
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Oriente Petrolero vs. Nacional Potosí
|Fútbol Canal
|17:00
|Always Ready vs. San Antonio Bulo Bulo
|Fútbol Canal
|19:30
|Aurora vs. The Strongest
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por Amistoso internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Guinea vs Liberia
|-
|08:00
|Sudáfrica vs. Zambia
|-
|09:00
|Lesoto vs. Malaui
|-
|10:00
|Rusia vs. Chile
|Chilevision, Disney+
|11:00
|Brasil vs. Senegal
|Disney+
|11:00
|Kuwait vs. Tanzania
|-
|12:00
|Libia vs. Mauritania
|-
|14:30
|País Vasco vs. Palestina
|-
|17:00
|Estados Unidos vs. Paraguay
|Tigo Sports
|19:30
|Colombia vs. Nueva Zelanda
|DSports, Caracol TV, RCN TV
|20:00
|México vs. Uruguay
|DSports, AUF TV
Partidos de hoy por Concacaf Series
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barbados vs. Aruba
|Concacaf YouTube
|15:00
|Dominicana vs. Sint Maarten
|Concacaf YouTube
|18:00
|Guyana vs. Bonaire
|Concacaf YouTube
|18:00
|Saint Martin vs. Belice
|Concacaf YouTube
|18:00
|San Vicente y las Granadinas vs. Santa Lucía
|Concacaf YouTube
|19:00
|Islas Caimán vs Anguila
|Concacaf YouTube
|19:00
|Martinica vs. Cuba
|Concacaf YouTube
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
