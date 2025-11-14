Sporting Lisboa tomó drástica medida con Víctor Guzmán, exjugador de Alianza: "Salió..."

Víctor Guzmán es uno de los delanteros peruanos con mejor proyección en Europa, pero desde su llegada a Portugal para defender la camiseta del Sporting Lisboa, no ha logrado disputar ni siquiera estar en la banca de los equipos juveniles del club. Es por eso que el exjugador de Alianza Lima recibió una drástica noticia del equipo portugués.

Víctor Guzmán debutó oficialmente con Sporting Lisboa Sub-23

Guzmán, quien fichó por Sporting Lisboa en julio de 2025, no lograba su ansiado debut con la Sub-23 del equipo debido a que no obtenía su carné de extranjería, por lo que no podía jugar en la Liga Nacional Juvenil de Portugal.

Sin embargo, el 14 de noviembre, Víctor Guzmán logró debutar con la Sub-23 del Sporting Lisboa ante Santa Clara en la jornada 13 de la también llamada Liga Revelação U-23.

De esta forma, el potrillo aliancista hizo su gran debut y desde ahora podrá salir en lista si el técnico portugués, Filipe Neto, lo tiene en cuenta para los próximos duelos.

Cabe mencionar que el Sporting Lisboa U23 se ubica actualmente en el puesto 4°, detrás de Santa Clara U23, Torrense U23 y Benfica U23, su clásico rival.

Por lo que la llegada de un nuevo 9 como Víctor Guzmán ayudará al equipo a seguir ganando y sumar puntos que lo puedan acercar al líder del campeonato.

Además, si el delantero peruano sigue jugando con un buen rendimiento, podría ser promovido al primer equipo y, con ello, ser llamado a la selección peruana para reemplazar a Paolo Guerrero, quien ya se retiró de la Bicolor y ser compañero de Álex Valera, actual punta.