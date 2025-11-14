Hernán Barcos sorprende al hablar de su continuidad en Alianza Lima: "No hay nada dicho todavía"

Alianza Lima ya empezó a planificar la siguiente temporada de la Liga 1 y uno de los puntos que más incertidumbre generan es la renovación de Hernán Barcos. El 'Pirata' aún no firma un nuevo vínculo con los blanquiazules y los rumores de una posible salida van en aumento. En medio de ello, el delantero sorprendió a los hinchas al asegurar que aún no hay nada definido.

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, declaró ante los medios durante un evento del programa 'Impactando Vidas' y fue consultado por los rumores sobre su posible salida del club después de cinco años. Esto luego de que recientemente se informara que el ‘Pirata’ no continuaría en la institución blanquiazul, poniendo fin a su historia con la camiseta victoriana.

Sin embargo, Barcos dejó una luz de esperanza para los hinchas al asegurar que aún no hay nada definido, por lo que deberán esperar hasta que finalice la temporada para que se realicen conversaciones formales con la directiva sobre su continuidad. Además, recalcó que su deseo es quedarse en el club.

Video: Marcia Chahua / URPI- LR

"Hay que esperar, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en conversar por el campeonato. Estoy tranquilo y esperando que se de la cosa", expresó el delantero argentino.

Posterior a ello, el atacante prefirió mantener la compostura y evitar entrar en la polémica desviando el tema de su continuidad para concentrarse en el evento al que estaba apoyando.

"Todos los años siempre pasa lo mismo (sobre los rumores de su continuidad), pero creo que tenemos que enfocarnos en la causa (el evento) y no en Alianza Lima. Por respeto a la causa que estamos hablando", acotó.

¿Por qué Alianza Lima aún no renueva el contrato de Hernán Barcos?

Según indicó el periodista deportivo Peter Arévalo, durante el programa 'A Presión', hay grandes complicaciones entre Alianza Lima y Hernán Barcos en la búsqueda de su renovación. Pues, según indicó el 'Pirata' estaría buscando un rol más importante en el equipo, mientras que la directiva espera que sea un suplente.

"Hernán es un tipo muy competitivo. Para mí, es ídolo en Alianza, y el tipo quiere seguir jugando. Está perfecto que quiera seguir jugando y trascendiendo, pero sus deseos entran en conflicto con los de Alianza. Por eso, hay una dilatación en el tema de Barcos, mientras que parece que Guerrero la tiene más avanzada", indicó el popular Mr. Peet.