Figura de Alianza sorprende con rotundo mensaje sobre duelo con Universitario: "Será un…."

Alianza Lima vivió el 2025 con muchas emociones, tanto en el campeonato peruano como a nivel internacional, pero no todo salió como esperaba y se quedó con las manos vacías. Sin embargo, en la Liga Femenina tienen la gran chance de conseguir un nuevo título nacional y coronarse bicampeón.

Como en la temporada 2024, las blanquiazules lograron alzar el trofeo de campeonas ante su máximo rival, Universitario de Deportes, equipo con el que llega a una nueva definición. Se trata del Torneo Clausura que esperan conquistar y automáticamente quedarse con la temporada 2025. En ese contexto, una figura del cuadro ‘íntimo’ se pronunció.

Alianza Lima y un importante reto ante Universitario de Deportes

“Estoy muy agradecido con el club por la renovación; es un gesto de confianza hacia nuestro trabajo. Ahora todo el enfoque está puesto en la final, que sabemos será un partido exigente. La mejor manera de honrar esa confianza será dejarlo todo en la cancha. Será un duelo muy duro, pero lo afrontamos con convicción”, dijo el entrenador José Letelier, según información recogida por Ovación.

El técnico chileno es consciente que el encuentro ante las ‘Leonas’ no será sencillo, por ello, ultiman detalles para este compromiso a disputarse en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Un triunfo les permitirá conseguir el bicampeonato nacional y la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina.

José Letelier renovó con Alianza Lima Femenino

Cabe recordar que en el partido de ida de la final del Torneo Clausura ambos equipos igualaron sin goles en Campo Mar, por lo que la llave quedó abierta para el compromiso de vuelta en Matute.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario la Liga Femenina?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universitario por la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025 está programado para este sábado 15 de noviembre en el estadio de Matute, a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana).