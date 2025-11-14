0

Franco Velazco dio firme calificativo sobre Sebastián Britos y confirma su futuro: "Es un…."

El administrador de Universitario, Franco Velazco confirmó finalmente el futuro del arquero Sebastián Britos tras rumores de su posible salida.

Erickson Acuña
Franco Velazco y un sorpresivo mensaje sobre Sebastián Britos.
Franco Velazco y un sorpresivo mensaje sobre Sebastián Britos. | Ovación/GLR | Composición: Líbero
Universitario de Deportes culmina una nueva temporada de ensueño luego de haber conseguido el tricampeonato del fútbol peruano. Ahora, apuntan al ‘Tetra’ en la Liga 1 2026 y el club merengue ya planifica los próximos retos, por lo que las renovaciones, salidas y fichajes comenzarán.

En ese sentido, el nombre del guardameta Sebastián Britos comenzó a captar la atención durante las últimas semanas debido a un posible salida de la ‘U’ para el año siguiente. En ese contexto, el administrador de la institución crema, Franco Velazco, se pronunció ante los medios de comunicación.

¿Qué dijo Franco Velazco sobre el futuro de Sebastián Britos?

“Respecto a lo de Sebastián Britos ese es un poco lo que comentaba mismo caso del profesor Jorge Fossati, tenemos que esperar que termine el torneo, revisar un poco el tema de estadísticas, ver un poco los resultados finales y tener la oportunidad de conversar con Sebastián”, dijo.

Asimismo, no dudó en dejar un contundente mensaje sobre el arquero uruguayo, quien logró su segundo título nacional del fútbol peruano con camiseta de Universitario de Deportes; sin embargo, el 2025 no fue el mejor para el guardameta uruguayo, pues no mantuvo un rendimiento esperado como el que demostró en 2024 cuando llegó a Ate.

“Para mí Sebastián es uno de los mejores arqueros que han pasado por la ‘U’ y es un arquero tricampeón, así que no es poca cosa, y eso, nosotros desde la ‘U’, lo valoramos muchísimo”, agregó Franco Velazco.

Sebastián Britos y su rotundo mensaje sobre su futuro en Universitario

El arquero de Universitario de Deportes, Sebastián Britos, admitió que le gustaría seguir su carrera en el equipo crema; sin embargo, es consciente de que esto no depende de él únicamente. En conversación con el programa 'Doble Punta' dejó un categórico mensaje días atrás.

"Me encantaría continuar, lo he dicho un montón de veces, pero todavía queda un par de partidos y tenemos que cerrar bien el año. Yo no sé si seguiré. Quiero seguir, por supuesto, en el club más grande del país, pero los de arriba tienen que tomar la decisión", comentó.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

