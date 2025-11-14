Referente de Universitario dejó fuerte comentario sobre Alianza: "Se gana en cancha, no en mesa"

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima por el duelo de vuelta de la final del Torneo Clausura de la Liga Femenina en el Estadio Alejandro Villanueva. No obstante, previo al duelo, el cuadro íntimo denunció a los cremas por la presencia de barristas en Campo Mar. Es por eso que Franco Velazco, administrador merengue, salió al frente para dar un fuerte mensaje.

Franco Velazco, administrador de Universitario, dejó fuerte comentario sobre Alianza Lima: "Se gana en cancha, no en mesa"

En medio de la inauguración de nuevos campos de vóley en el Estadio Lolo Fernández, Velazco fue abordado por los periodistas y consultado sobre diversos temas que rodean a Universitario.

Video: Jax Latin Media

Una de las preguntas fue acerca de la final que disputarán las 'Leonas' contra Alianza Lima, en medio de la denuncia que realizó la administración íntima contra el cuadro crema.

"De un tiempo a esta parte, Alianza Lima se caracteriza por el tema de los reclamos, las quejas o generar trámites fuera de la cancha de fútbol. En este caso, estaremos atentos en caso nos notifiquen una denuncia. Esperemos que nuestro plantel en el fútbol femenino pueda dar la sorpresa en Matute, y demostrar que se gana en la cancha, no en la mesa", afirmó.

El comentario de Franco Velazco es una crítica directa a Alianza por haber denunciado formalmente a Universitario ante la Federación Peruana de Fútbol. Esto se debe a la presencia de barristas cremas en Campo Mar durante el partido de ida de la final del Torneo Clausura. Cabe mencionar que días antes se había acordado jugar a puertas cerradas, ya que el encuentro se llevaría a cabo en un campo de entrenamiento y no en un estadio.

De igual manera, el administrador del equipo merengue dejó en claro que espera que el equipo femenino logre un hito en Matute, llevando así a la Liga Femenina a una gran final y demostrando que la victoria se consigue en el campo de fútbol y no por decisiones administrativas de la FPF.