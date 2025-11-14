Universitario busca la firma de exjugador de Millonarios para lograr el tetracampeonato

Universitario de Deportes ya piensa en la temporada 2026, con el objetivo de poder volver a levantar el título de la Liga 1 y consagrarse como tetracampeones. Por ello, ya empezaron la planificación de su plantel con fichajes, renovaciones y salidas. En ese panorama, se conoció que la directiva crema busca asegurar a un destacado jugador que jugó en Millonarios de Colombia.

Andy Polo se ha consolidado como titular en el esquema táctico de Jorge Fossati, siendo pieza clave en la banda derecha y un aporte fundamental en la ofensiva de Universitario. Su velocidad y capacidad de desborde lo han convertido en un referente dentro del equipo. Por ello, la directiva busca mantenerlo en el club.

Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que la dirección deportiva del equipo crema pretende asegurar a Polo por varias temporadas, reconociendo su importancia dentro del plantel y su influencia en los resultados. Aunque su contrato actual vence en 2026, se espera extender su vínculo.

Andy Polo está negociando su renovación con Universitario. Foto: Carlos Félix/URPI

Las negociaciones actualmente están avanzadas, luego de que ambas partes se reunieran la semana pasada y lograran importantes avances. La idea es cerrar un acuerdo tras el final de la temporada y anunciar oficialmente la renovación de Andy Polo, garantizando su continuidad en el club para los próximos años.

Andy Polo y sus número en Universitario

En esta temporada, Andy Polo ha demostrado ser esencial en el juego de Universitario, donde si bien no ha conseguido grandes números, su aporte en el juego le ha permitido a los cremas conseguir sus objetivos. En total, ha jugado 39 partidos con la camiseta de la 'U', donde anotó un gol y dio 4 asistencias.

Andy Polo jugó en Millonarios de Colombia

Andy Polo jugó cedido en Millonarios de Colombia en la temporada 2014, donde no logró despegar como se esperaba y terminó marchándose al año siguiente. En el cuadro colombiano disputó 17 partidos, anotando dos goles.

¿Cuánto vale Andy Polo?

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Andy Polo mantiene una cotización de 900 mil euros. Esta cifra lo posiciona entre los más valioso de Universitario. Su máximo histórico fue de 2 millones, cifra que logró en 2020.