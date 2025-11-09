0
Lanzan gallinas a los jugadores de River Plate cuando salieron a la cancha. | Captura ESPN

Hinchas de Boca lanzan 'gallinas' a los jugadores de River Plate cuando salieron a la cancha

Polémica en el superclásico. Hinchas de Boca Juniors lanzaron gallinas a los jugadores de River Plate cuando salieron a la cancha de La Bombonera.

Jesús Yupanqui
