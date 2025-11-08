0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos de hoy, domingo 9 de noviembre. Tenemos el superclásico River vs. Boca, además hay fecha por la Liga 1 y LaLiga.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán hoy domingo 9 de noviembre
Programación de los partidos que se realizarán hoy domingo 9 de noviembre | Composición Líbero
COMPARTIR

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 9 de noviembre. Hay acción en la Liga 1, también viviremos el superclásico River Plate vs. Boca Juniors. Real Madrid y Barcelona sostendrán emotivos duelos.

Boca Juniors vs River Plate juegan este domingo por el Clausura en la Bombonera.

PUEDES VER: Boca Juniors vs River Plate EN VIVO: a qué hora, apuestas y dónde ver el superclásico

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00UTC vs. Sport HuancayoL1 MAX
15:15 Alianza Atlético vs. Alianza UniversidadL1 MAX

Partidos de hoy por la Liga Femenina

HoraPartidoCanal
15:00Universitario vs. Alianza LimaMovistar Deportes y América TV

Partidos de hoy por la Liga 2

HorariosPartidosCanales
15:15César Vallejo vs. MoqueguaATV

Partidos de hoy por la Copa Perú

HorariosPartidosCanales
11:00ASA vs. Minas
15:00ANBA Peru vs. Juventud Huracan

Partidos de hoy por la Liga de Argentina

HorariosPartidosCanales
14:30Boca Juniors vs. River PlateESPN y Disney Plus
17:20Banfield vs. AldosiviBet365 y ESPN
17:20Sarmiento vs. InstitutoBet365, TNT Sports y MAX
19:30Atlético Tucumán vs. Godoy CruzTyC Sports y Bet365
19:30Tigre vs. Estudiantes LPESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
9:30Friburgo vs. St. PauliDisney Plus
11:30Stuttgart vs. AugsburgoDisney Plus
13:30Eintracht Fráncfort vs. MainzDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
8:00Athletic Club vs. Real OviedoDirecTV Sports y DGO
10:15Rayo Vallecano vs. Real MadridDirecTV Sports y DGO
12:30Mallorca vs. GetafeDirecTV Sports y DGO
12:30Valencia vs. Real BetisDisney Plus y Bet365
15:00Celta de Vigo vs. BarcelonaESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
9:00Lorient vs. ToulouseDisney Plus y Bet365
11:15Angers vs. AuxerreDisney Plus
11:15Estrasburgo vs. LilleDisney Plus
11:15Metz vs NizaDisney Plus
14:45Lyon vs. PSGDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
9:00Nottingham Forest vs. LeedsDisney Plus
9:00Aston Villa vs. AFC BournemouthESPN y Disney Plus
9:00 Brentford vs. Newcastle UnitedDisney Plus
9:00 Crystal Palace vs. BrightonDisney Plus
11:30Manchester City vs. LiverpoolESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
6:30Atalanta vs. SassuoloESPN y Disney Plus
9:00Genoa vs. FiorentinaDisney Plus
9:00Bologna vs. NapoliDisney Plus
12:00Roma vs. UdineseDisney Plus
14:45Inter vs. LazioDisney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
7:30Bélgica vs. TúnezDirecTV Sports y DGO
7:30Fiyi vs. ArgentinaDirecTV Sports y DGO
8:30Marruecos vs. Nueva CaledoniaDirecTV Sports y DGO
8:30Portugal vs. JapónDirecTV Sports y DGO
9:45Croacia vs. Costa RicaDirecTV Sports y DGO
9:45Emiratos Árabes vs. Senegal DirecTV Sports y DGO
10:45Bolivia vs. QatarDirecTV Sports y DGO
10:45Italia vs. SudáfricaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Oriente Petrolero vs. BloomingFutbol Canal
16:15The Strongest vs. Bolívar Futbol Canal
18:30Aurora vs. WilstermannFutbol Canal

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Corinthians vs. CearáFanatiz Internacional, Bet 365 y Zapping
14:00Cruzeiro vs. FluminenseZappig, Fanatiz y Bet365
14:00Vitória vs. BotafogoZapping y Bet 365
16:30Flamengo vs. SantosZapping y Claro TV+
18:30Fortaleza vs. GremioZapping y Fanatiz Internacional
18:30Mirassol vs. PalmeirasZapping y Fanatiz Internacional

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
13:00Huachipato vs. AudaxMax Chile
15:30U de Chile vs. Deportes LimacheMax Chile
18:00Cobresal vs. EvertonMax Chile

Partidos de hoy por Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Once Caldas vs. Dep. PastoRCN Nuestra Tele
16:10Alianza vs. Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele
18:20América de Cali vs. U. MagdalenaRCN Nuestra Tele
20:30Ind. Santa Fe vs. Deportivo CaliRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
14:00Once Caldas vs. Deportivo PastoRCN Nuestra Tele y Win+
16:10Alianza vs. Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele
18:20América de Cali vs. U MagdalenaRCN Nuestra Tele
20:30Santa Fe vs. Deportivo CaliRCN Nuestra Tele y Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
13:00Técnico Universitario vs. CuniburoCanal del Fútbol y Zapping
15:30El Nacional vs. EmelecCanal del Fútbol y Zapping
18:30Orense vs. BarcelonaCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por los Play Offs

HoraPartidoCanal
21:00San Diego vs. Portland TimbersMLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HoraPartidoCanal
18:00Santos Laguna vs. PachucaBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:00Guaraní vs. LibertadDirecTV Sports
16:00Sportivo Trinidense vs. Cerro PorteñoDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HorariosPartidosCanales
10:30AFS vs Gil Vicente
10:30 Estrela vs. Nacional
13:00Famalicao vs. Oporto
15:30Benfica vs. Casa Pía
15:30SC Braga vs. Moreirense

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
08:00Cerro CA vs. Boston RiverGOLTV y Disney Plus
14:30Defensor Sporting vs. NacionalDisney Plus
14:30Juventud vs. ProgresoDisney Plus
14:30Torque vs PeñarolDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Deportivo Táchira vs Metropolitanos-
18:00Carabobo vs Caracas-

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

  2. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 8 de noviembre: programación, horarios y canales

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano