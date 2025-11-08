Partidos de hoy, domingo 9 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán HOY domingo 9 de noviembre. Hay acción en la Liga 1, también viviremos el superclásico River Plate vs. Boca Juniors. Real Madrid y Barcelona sostendrán emotivos duelos.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|UTC vs. Sport Huancayo
|L1 MAX
|15:15
|Alianza Atlético vs. Alianza Universidad
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Liga Femenina
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Universitario vs. Alianza Lima
|Movistar Deportes y América TV
Partidos de hoy por la Liga 2
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:15
|César Vallejo vs. Moquegua
|ATV
Partidos de hoy por la Copa Perú
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|ASA vs. Minas
|15:00
|ANBA Peru vs. Juventud Huracan
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Boca Juniors vs. River Plate
|ESPN y Disney Plus
|17:20
|Banfield vs. Aldosivi
|Bet365 y ESPN
|17:20
|Sarmiento vs. Instituto
|Bet365, TNT Sports y MAX
|19:30
|Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz
|TyC Sports y Bet365
|19:30
|Tigre vs. Estudiantes LP
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:30
|Friburgo vs. St. Pauli
|Disney Plus
|11:30
|Stuttgart vs. Augsburgo
|Disney Plus
|13:30
|Eintracht Fráncfort vs. Mainz
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Athletic Club vs. Real Oviedo
|DirecTV Sports y DGO
|10:15
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|DirecTV Sports y DGO
|12:30
|Mallorca vs. Getafe
|DirecTV Sports y DGO
|12:30
|Valencia vs. Real Betis
|Disney Plus y Bet365
|15:00
|Celta de Vigo vs. Barcelona
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Lorient vs. Toulouse
|Disney Plus y Bet365
|11:15
|Angers vs. Auxerre
|Disney Plus
|11:15
|Estrasburgo vs. Lille
|Disney Plus
|11:15
|Metz vs Niza
|Disney Plus
|14:45
|Lyon vs. PSG
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Nottingham Forest vs. Leeds
|Disney Plus
|9:00
|Aston Villa vs. AFC Bournemouth
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Brentford vs. Newcastle United
|Disney Plus
|9:00
|Crystal Palace vs. Brighton
|Disney Plus
|11:30
|Manchester City vs. Liverpool
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Atalanta vs. Sassuolo
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Genoa vs. Fiorentina
|Disney Plus
|9:00
|Bologna vs. Napoli
|Disney Plus
|12:00
|Roma vs. Udinese
|Disney Plus
|14:45
|Inter vs. Lazio
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|Bélgica vs. Túnez
|DirecTV Sports y DGO
|7:30
|Fiyi vs. Argentina
|DirecTV Sports y DGO
|8:30
|Marruecos vs. Nueva Caledonia
|DirecTV Sports y DGO
|8:30
|Portugal vs. Japón
|DirecTV Sports y DGO
|9:45
|Croacia vs. Costa Rica
|DirecTV Sports y DGO
|9:45
|Emiratos Árabes vs. Senegal
|DirecTV Sports y DGO
|10:45
|Bolivia vs. Qatar
|DirecTV Sports y DGO
|10:45
|Italia vs. Sudáfrica
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Oriente Petrolero vs. Blooming
|Futbol Canal
|16:15
|The Strongest vs. Bolívar
|Futbol Canal
|18:30
|Aurora vs. Wilstermann
|Futbol Canal
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Corinthians vs. Ceará
|Fanatiz Internacional, Bet 365 y Zapping
|14:00
|Cruzeiro vs. Fluminense
|Zappig, Fanatiz y Bet365
|14:00
|Vitória vs. Botafogo
|Zapping y Bet 365
|16:30
|Flamengo vs. Santos
|Zapping y Claro TV+
|18:30
|Fortaleza vs. Gremio
|Zapping y Fanatiz Internacional
|18:30
|Mirassol vs. Palmeiras
|Zapping y Fanatiz Internacional
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Huachipato vs. Audax
|Max Chile
|15:30
|U de Chile vs. Deportes Limache
|Max Chile
|18:00
|Cobresal vs. Everton
|Max Chile
Partidos de hoy por Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Once Caldas vs. Dep. Pasto
|RCN Nuestra Tele
|16:10
|Alianza vs. Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele
|18:20
|América de Cali vs. U. Magdalena
|RCN Nuestra Tele
|20:30
|Ind. Santa Fe vs. Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Once Caldas vs. Deportivo Pasto
|RCN Nuestra Tele y Win+
|16:10
|Alianza vs. Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele
|18:20
|América de Cali vs. U Magdalena
|RCN Nuestra Tele
|20:30
|Santa Fe vs. Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele y Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Técnico Universitario vs. Cuniburo
|Canal del Fútbol y Zapping
|15:30
|El Nacional vs. Emelec
|Canal del Fútbol y Zapping
|18:30
|Orense vs. Barcelona
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por los Play Offs
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|San Diego vs. Portland Timbers
|MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Santos Laguna vs. Pachuca
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Guaraní vs. Libertad
|DirecTV Sports
|16:00
|Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|AFS vs Gil Vicente
|10:30
|Estrela vs. Nacional
|13:00
|Famalicao vs. Oporto
|15:30
|Benfica vs. Casa Pía
|15:30
|SC Braga vs. Moreirense
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Cerro CA vs. Boston River
|GOLTV y Disney Plus
|14:30
|Defensor Sporting vs. Nacional
|Disney Plus
|14:30
|Juventud vs. Progreso
|Disney Plus
|14:30
|Torque vs Peñarol
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Deportivo Táchira vs Metropolitanos
|-
|18:00
|Carabobo vs Caracas
|-
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.