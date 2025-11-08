- Hoy:
Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
Barcelona vs Celta de Vigo chocarán EN VIVO este domingo por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Abanca Balaídos vía ESPN 2 y Movistar Plus.
Barcelona vs Celta de Vigo se enfrentan este domingo 9 de noviembre, en un emocionante compromiso por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-26. El partido se disputará en el Estadio Abanca Balaídos desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (GMT). Este cotejo será trasmitido EN VIVO mediante la señal de ESPN 2 para toda Latinoamérica y Movistar Plus en España.
Barcelona vs Celta de Vigo partido por LaLiga EA Sports
Barcelona afronta el duelo ante Celta de Vigo con la obligación de sumar tres puntos y mantenerse firme en la pelea por el liderato de LaLiga. El conjunto azulgrana tuvo un inicio de temporada prometedor, pero su rendimiento ha ido decayendo en las últimas jornadas, lo que lo mantiene en el tercer lugar de la tabla, a cinco puntos del primer puesto.
El equipo dirigido por Hansi Flick ha demostrado una gran capacidad ofensiva, marcando seis goles en sus dos últimos encuentros. Sin embargo, también ha evidenciado problemas en defensa, como quedó reflejado en el empate 3-3 ante Club Brujas por la Champions League.
Barcelona está obligado a sumar una victoria para seguir en la cima de la tabla.
Los ‘culés’ confían en mantener la buena racha tras el regreso de Dani Olmo, quien volvió a sumar minutos en el último compromiso y apunta a ser titular. No obstante, el plantel sigue lamentando las ausencias de Pedri, Gavi y Raphinha, tres de sus principales figuras.
Por su parte, Celta de Vigo está mentalizado en dar el golpe y vencer de local. El cuadro de casa no atraviesa un gran presente, luego de encadenar 3 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Una situación que los ha acercado a la zona de descenso.
Celta de Vigo busca alejarse del descenso e ilusionar con puestos de torneo internacional.
El cuadro celeste pone sus esperanzas en sus goleadores Borja Iglesias y Iago Aspas. Precisamente, el segundo ha sido considerado como un revulsivo en esta temporada y será una de sus cartas bajo la manda. Aspas lleva 11 goles contra el Barcelona en 21 partidos.
¿A qué hora juega Barcelona vs Celta de Vigo?
A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados para los diversos países con el fin de que no te pierdas ningún detalle del partido entre Barcelona vs Celta de Vigo correspondiente por la fecha 12 de LaLiga EA Sports 2025-2026.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 5:00 p.m.
- México y Centroamérica: 2:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 4:00 p.m.
- España: 10:00 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO?
El enfrentamiento entre Barcelona vs Celta de Vigo será transmitido mediante la señal EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2, para toda Latinoamérica. Asimismo, para quienes deseen verlo ONLINE, estará disponible vía streaming en la plataforma de Disney Plus.
Barcelona vs Celta de Vigo: canales de transmisión
A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Barcelona vs Celta de Vigo para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos y España.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus.
- Venezuela: ESPN 2, inter y Disney Plus.
- Brasil: Disney Plus.
- Perú, Colombia, Chile y Bolivia: ESPN 2 y Disney Plus.
- México: Sky+ y Sky Sports.
- Panamá: Bluu y Sky Sports.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, fuboTV y ESPN APP.
- España: Movistar Plus, Movistar Plus LaLiga TV, LaLiga TV Bar y Amazon Prime Video.
Barcelona vs Celta de Vigo: posibles alineaciones
Posible alineación de Barcelona: Wojciech Szczesny; Eryc García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Marc Casadó, Frankie De Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Rober Lewandowski.
Posible alineación de Celta de Vigo: Iván Villar; Damian Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Hugo Sotelo, Korouma Moriba, Sergio Carreira; Ferran Jutgla, Pablo Durán y Borja Iglesias.
Barcelona vs Celta de Vigo: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Barcelona es considerado como el principal favorito para quedarse con la victoria ante Celta de Vigo. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que realice tu mejor jugada.
|Apuestas
|Barcelona
|Empate
|Celta de Vigo
|1. Betsson
|1.68
|4.25
|4.45
|2. Betano
|1.72
|4.45
|4.65
|3. Te Apuesto
|1.69
|4.10
|4.42
|4. Bet365
|1.70
|4.33
|4.20
|5. 1xBet
|1.72
|4.66
|4.66
Últimos partidos del Barcelona
- 05/11/2025 | Club Brujas 3-3 Barcelona
- 02/11/2025 | Barcelona 3-1 Elche
- 26/10/2025 | Real Madrid 2-1 Barcelona
- 21/10/2025 | Barcelona 6-1 Olympiacos
- 18/10/2025 | Barcelona 2-1 Girona
Últimos partidos del Celta de Vigo
- 06/11/2025 | Dinamo Zagreb 0-3 Celta de Vigo
- 02/11/2025 | Levante 1-2 Celta de Vigo
- 30/10/2025 | Puerto de Vega 0-2 Celta de Vigo
- 26/10/2025 | Osasuna 2-3 Celta de Vigo
- 23/10/2025 | Celta de Vigo 2-1 Niza
Barcelona vs Celta de Vigo: últimos resultados
- 19/04/2025 | Barcelona 4-3 Celta de Vigo
- 23/11/2025 | Celta de Vigo 2-2 Barcelona
- 17/02/2025 | Barcelona 2-1 Celta de Vigo
- 23/09/2023 | Barcelona 3-2 Celta de Vigo
- 04/06/2023 | Celta de Vigo 2-1 Barcelona
¿Dónde juegan Barcelona vs Celta de Vigo?
El partidazo entre Barcelona vs Celta de Vigo por LaLiga EA Sports se disputará en el Estadio Abanca Balaídos de la ciudad de Vigo, España. Este recinto cuenta con una aforo aproximado de 24 870 espectadores.
El Estadio Abanca Balaídos albergará el Barcelona vs Celta de Vigo.
