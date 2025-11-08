- Hoy:
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por DIRECTV: pronóstico, a qué hora juega y en qué canal ver
Desde el Campo de Fútbol de Vallecas, Real Madrid visita a Rayo Vallecano por la fecha 12 de LaLiga de España vía DIRECTV y DGO.
Momento de un partidazo en Vallecas entre las escuadras de Real Madrid vs Rayo Vallecano, correspondiente a la fecha 12 de LaLiga de España. Ambos elencos tienen una cita este domingo 9 de noviembre a partir de las 10:15 hora peruana (16:154 horas de Madrid). La transmisión de este cotejo se verá por las señales en vivo de DSports y Movistar Plus.
PUEDES VER: Fiscalía peruana abre expediente contra Andrés Iniesta, ex Barcelona, por estafa agravada
El equipo que lidera Xabi Alonso viene de una dura derrota ante Liverpool por la UEFA Champions League. Los blancos no pudieron mostrar su mejor nivel en Anfield, y ahora tratarán de levantar cabeza en LaLiga para seguir en lo más alto de la clasificación. Es claro que tienen una ventaja de cinco puntos sobre Barcelona, pero no querrán dormirse en sus laureles en esta etapa del certamen.
Los madridistas presentan una larga lista de lesionados para el choque ante Rayo Vallecano: David Alaba, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Franco Mastantuono y Aurélien Tchouaméni. Es por ello, que se esperan variantes en la alineación titular que plasme Xabi para sostener el liderato en el torneo local.
El máximo goleador Kylian Mbappé no tuvo su mejor noche en Anfield por Champions League, pero tratará de reencontrarse con el gol en el duelo ante Rayo Vallecano. El conjunto de 'La Franja' suele hacerse fuerte en condición de local, y más cuando recibe a los grandes como Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.
En el caso del Rayo, viene de un emotivo triunfo en la Conference League ante Lech Poznan. Los españoles perdían 2-0 en condición de local, pero sobre los minutos finales pudieron remontar el marcador para la euforia total de los fieles aficionados. Con respecto a LaLiga, se ubica en la casilla 11 y viene de una dura caída de 4-0 ante Villarreal.
Convocados de Real Madrid ante Rayo Vallecano.
¿Cuándo juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?
El partido entre Real Madrid vs Rayo Vallecano se juega este domingo 9 de noviembre en el Campo de Fútbol de Vallecas. Ambos elencos afrontaron a mitad de semana sus respectivos compromisos internacionales, teniendo distintos resultados para impacto de los aficionados.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?
El duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano inicia a partir de las 10:15 hora peruana (16:15 horas de Madrid). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 09:15 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas
- Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 12:15 horas
¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Este partido de LaLiga entre Real Madrid vs Rayo Vallecano se verá por la señal en vivo de DIRECTV para toda Latinoamérica. Asimismo, en España tendrás la señal en exclusiva por Movistar Plus EN DIRECTO. Otra opción es vía streaming mediante la app de DGO.
Real Madrid vs Rayo Vallecano: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Real Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Rayo Vallecano en esta jornada de LaLiga. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas para el gusto de los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|RAYO VALLECANO
|EMPATE
|REAL MADRID
|Betsson
|6.40
|4.95
|1.44
|Betano
|6.70
|4.90
|1.50
|Bet365
|5.50
|5.00
|1.48
|1XBet
|6.78
|4.86
|1.51
|Doradobet
|6.50
|4.75
|1.47
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Fran García, Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
Rayo Vallecano: Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu, Palazón, Díaz, López, García, de Frutos y Alemao.
