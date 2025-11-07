0
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre: programación y dónde ver fútbol GRATIS

Repasa horario y programación de partidos para este sábado 8 de noviembre. Tendremos acción en la Liga 1, además de otros torneos a nivel internacional.

Wilfredo Inostroza
Repasa los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre
Repasa los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre | Composición: Líbero
El fútbol no se detiene y a continación conoce la programación con los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre, alrededor del planeta. A nivel local continúa la Liga 1, mientras que tendremos acción en los campeonatos más importantes del mundo como Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otros certámenes.

Barcelona no vendrá a Lima en diciembre para enfrentar en amistoso a la selección peruana.

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Ayacucho FC vs Comerciantes UnidosL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
08:00Girona vs AlavésDSports, DGO
10:15Sevilla vs OsasunaESPN, Disney+
12:30Atlético Madrid vs LevanteDSports, DGO
15:00Espanyol vs VillarrealESPN, Disney+

Partidos de hoy por Premier League

HorariosPartidosCanales
07:30Tottenham vs Manchester UnitedESPN, Disney+
10:00Everton vs FulhamESPN 3, Disney+
10:00West Ham vs BurnleyDisney+
12:30Sunderland vs ArsenalESPN, Disney+
15:00Chelsea vs WolverhamptonDisney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
09:30Bayer Leverkusen vs HeidenheimDisney+
09:30Hamburgo vs Borussia DortmundDisney+
09:30Hoffenheim vs RB LeipzigDisney+
09:30Union Berlín vs Bayern MúnichESPN, Disney+
12:30Borussia Mönchengladbach vs ColoniaDisney+

Partidos de hoy por Serie A

HorariosPartidosCanales
09:00Como vs Cagliari Disney+
09:00Lecce vs VeronaDisney+
12:00Juventus vs TorinoESPN 3, Disney+
14:45Parma vs AC MilanESPN, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
11:00Olympique Marsella vs BrestESPN 4, Disney+
13:00Le Havre vs NantesESPN 4, Disney+
15:05AS Mónaco vs LensDisney+

Partidos de hoy por Liga Profesional

HorariosPartidosCanales
15:00Huracán vs Newell'sTyC Sports
15:00Racing vs Defensa y JusticiaTNT Sports
17.15Talleres vs PlatenseESPN Premium
19:30San Martín SJ vs LanúsTNT Sports
19:30Unión Santa Fe vs Barracas CentralTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Sport Recife vs Atlético MineiroFanatiz, Premiere, Globoplay
16:00Vasco Da Gama vs JuventudeFanatiz, Premier, Globoplay
16:30Internacional vs BahíaFanatiz, Premiere, Globoplay
19:00Sao Paulo vs RB BragantinoFanatiz, Premier, Globoplay

Partidos de hoy por Liga BetPlay

HorariosPartidosCanales
16:10Fortaleza vs JuniorWin+, Win Play
18:20Atlético Nacional vs Águilas DoradasWin+, Win Play
20:30Atlético Bucaramanga vs La EquidadWin+, Win Play

Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador

HorariosPartidosCanales
14:00Manta vs Mushuc RunaCanal del Fútbol, Zapping
16:30 Independiente del Valle vs Universidad CatólicaCanal del Fútbol, Zapping
19:00LDU Quito vs LibertadCanal del Fútbol, Zapping

Partidos de hoy por Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
16:00Olimpia vs General CaballeroTigo Sports

Partidos de hoy por Liga AUF

HorariosPartidosCanales
14:30Danubio vs Plaza ColoniaVTV+, Disney+
17:00Wanderers vs River PlateVTV+, Disney+

Partidos de hoy por Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Always Ready vs Academia del BalompiéFútbol Canal
16:30GV San José vs Real OruroFútbol Canal
19:00Independiente vs Nacional PotosíFútbol Canal

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
18:30La Guaira vs Puerto Cabello-
18:30Monagas vs Zamora-

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Tigres vs Atlético San LuisAzteca 7
18:07Chivas vs MonterreyfuboTV, Prime Video
20:00León vs PueblaPrime Video, Vix, Caliente TV
20:00Toluca vs AméricaUnivision, Paramount+
22:05Cruz Azul vs PumasUnivision, Paramount+

Partidos de hoy por MLS

HorariosPartidosCanales
16:00Minnesota United vs Seattle SoundersMLS Pass
18:00Cincinnati vs Columbus CrewMLS Pass
20:00Inter Miami vs NashvilleMLS Pass

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
08:50Neom SC vs Al NassrZapping, Claro TV+
09:45Al Shabab vs Al Ettifaq-
12:30Al Ittihad vs Al Ahli-

Partidos de hoy por Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
07:30República Checa vs Burkina FasoFIFA+
07:30Uganda vs ChileDSports, DGO, FIFA+
08:00Mali vs AustriaFIFA+
08:30Francia vs CanadáFIFA+
09:45Estados Unidos vs TayikistánFIFA+
10:15Paraguay vs PanamáFIFA+
10:45Arabia Saudita vs Nueva ZelandaFIFA+
10:45Irlanda vs UzbekistánFIFA+

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

