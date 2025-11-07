Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre: programación y dónde ver fútbol GRATIS

El fútbol no se detiene y a continación conoce la programación con los partidos de hoy, sábado 8 de noviembre, alrededor del planeta. A nivel local continúa la Liga 1, mientras que tendremos acción en los campeonatos más importantes del mundo como Bundesliga, LaLiga, Serie A, entre otros certámenes.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Girona vs Alavés
|DSports, DGO
|10:15
|Sevilla vs Osasuna
|ESPN, Disney+
|12:30
|Atlético Madrid vs Levante
|DSports, DGO
|15:00
|Espanyol vs Villarreal
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|Tottenham vs Manchester United
|ESPN, Disney+
|10:00
|Everton vs Fulham
|ESPN 3, Disney+
|10:00
|West Ham vs Burnley
|Disney+
|12:30
|Sunderland vs Arsenal
|ESPN, Disney+
|15:00
|Chelsea vs Wolverhampton
|Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:30
|Bayer Leverkusen vs Heidenheim
|Disney+
|09:30
|Hamburgo vs Borussia Dortmund
|Disney+
|09:30
|Hoffenheim vs RB Leipzig
|Disney+
|09:30
|Union Berlín vs Bayern Múnich
|ESPN, Disney+
|12:30
|Borussia Mönchengladbach vs Colonia
|Disney+
Partidos de hoy por Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Como vs Cagliari
|Disney+
|09:00
|Lecce vs Verona
|Disney+
|12:00
|Juventus vs Torino
|ESPN 3, Disney+
|14:45
|Parma vs AC Milan
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Olympique Marsella vs Brest
|ESPN 4, Disney+
|13:00
|Le Havre vs Nantes
|ESPN 4, Disney+
|15:05
|AS Mónaco vs Lens
|Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Huracán vs Newell's
|TyC Sports
|15:00
|Racing vs Defensa y Justicia
|TNT Sports
|17.15
|Talleres vs Platense
|ESPN Premium
|19:30
|San Martín SJ vs Lanús
|TNT Sports
|19:30
|Unión Santa Fe vs Barracas Central
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Sport Recife vs Atlético Mineiro
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|16:00
|Vasco Da Gama vs Juventude
|Fanatiz, Premier, Globoplay
|16:30
|Internacional vs Bahía
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|19:00
|Sao Paulo vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premier, Globoplay
Partidos de hoy por Liga BetPlay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:10
|Fortaleza vs Junior
|Win+, Win Play
|18:20
|Atlético Nacional vs Águilas Doradas
|Win+, Win Play
|20:30
|Atlético Bucaramanga vs La Equidad
|Win+, Win Play
Partidos de hoy por Liga Pro Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Manta vs Mushuc Runa
|Canal del Fútbol, Zapping
|16:30
|Independiente del Valle vs Universidad Católica
|Canal del Fútbol, Zapping
|19:00
|LDU Quito vs Libertad
|Canal del Fútbol, Zapping
Partidos de hoy por Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Olimpia vs General Caballero
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga AUF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Danubio vs Plaza Colonia
|VTV+, Disney+
|17:00
|Wanderers vs River Plate
|VTV+, Disney+
Partidos de hoy por Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Always Ready vs Academia del Balompié
|Fútbol Canal
|16:30
|GV San José vs Real Oruro
|Fútbol Canal
|19:00
|Independiente vs Nacional Potosí
|Fútbol Canal
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:30
|La Guaira vs Puerto Cabello
|-
|18:30
|Monagas vs Zamora
|-
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Tigres vs Atlético San Luis
|Azteca 7
|18:07
|Chivas vs Monterrey
|fuboTV, Prime Video
|20:00
|León vs Puebla
|Prime Video, Vix, Caliente TV
|20:00
|Toluca vs América
|Univision, Paramount+
|22:05
|Cruz Azul vs Pumas
|Univision, Paramount+
Partidos de hoy por MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Minnesota United vs Seattle Sounders
|MLS Pass
|18:00
|Cincinnati vs Columbus Crew
|MLS Pass
|20:00
|Inter Miami vs Nashville
|MLS Pass
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:50
|Neom SC vs Al Nassr
|Zapping, Claro TV+
|09:45
|Al Shabab vs Al Ettifaq
|-
|12:30
|Al Ittihad vs Al Ahli
|-
Partidos de hoy por Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|07:30
|República Checa vs Burkina Faso
|FIFA+
|07:30
|Uganda vs Chile
|DSports, DGO, FIFA+
|08:00
|Mali vs Austria
|FIFA+
|08:30
|Francia vs Canadá
|FIFA+
|09:45
|Estados Unidos vs Tayikistán
|FIFA+
|10:15
|Paraguay vs Panamá
|FIFA+
|10:45
|Arabia Saudita vs Nueva Zelanda
|FIFA+
|10:45
|Irlanda vs Uzbekistán
|FIFA+
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.