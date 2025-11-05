Partidos de hoy EN VIVO, jueves 6 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis

0
Programación de partidos en vivo para este jueves 6 de noviembre. Se disputará la Europa League, Conference y el Mundial Sub 17.

Sandra Morales
Agenda de partidos en vivo para el jueves 6 de noviembre
Agenda de partidos en vivo para el jueves 6 de noviembre | FOTO: LIBERO
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este jueves 6 de noviembre en las mejores ligas del mundo. En el 'Viejo continente' se disputará la Europa League y conference. Además, el Mundial Sub 17 continúa la segunda jornada. Finalmente, en Ecuador, Colombia y Brasil continúan sus torneos domésticos.

Argentina vs. Túnez se enfrentan este jueves por la fecha 2 del grupo D del Mundial Sub 17.

Partidos de hoy en Europa League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Midtjylland vs CelticDisney+, ESPN7
12:45Malmö FF vs PanathinaikosDisney+, ESPN5
12:45Basel vs FCSBDisney+
12:45Nice vs FreiburgDisney+
12:45Sturm Graz vs NottinghamESPN4, Disney+
12:45Salzburg vs Go Ahead EaglesDisney+
12:45Utrecht vs PortoESPN, Disney+
12:45Dinamo Zagreb vs Celta de VigoESPN2, Disney+
12:45Crvena Zvezda vs LilleESPN3, Disney+
15:00Bologna vs BrannDisney+, ESPN5
15:00Ferencváros vs LudogoretsDisney+
15:00Viktoria Plzeň vs FenerbahçeDisney+
15:00Rangers vs RomaESPN3, Disney+
15:00Sporting Braga vs GenkDisney+
15:00Stuttgart vs FeyenoordESPN4, Disney+
15:00Aston Villa vs Maccabi Tel AvivESPN2, Disney+
15:00PAOK vs Young BoysDisney+
15:00Real Betis vs LyonESPN, Disney+

Partidos de hoy en Conference League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Samsunspor vs Hamrun SpartansDisney+
12:45KuPS vs Slovan BratislavaDisney+
12:45Mainz 05 vs FiorentinaDisney+
12:45AEK Larnaca vs AberdeenDisney+
12:45Celje vs Legia WarszawaDisney+
12:45Sparta Praha vs Raków CzęstochowaDisney+
12:45Noah vs Sigma OlomoucDisney+
12:45Shakhtar Donetsk vs BreidablikDisney+
12:45AEK Athens vs Shamrock RoversDisney+
15:00Lausanne Sport vs Omonia NicosiaDisney+
15:00Škendija 79 vs Jagiellonia BiałystokDisney+
15:00Dynamo Kyiv vs ZrinjskiDisney+
15:00Lincoln Red Imps vs RijekaDisney+
15:00Häcken vs StrasbourgDisney+
15:00Shelbourne vs DritaDisney+
15:00Crystal Palace vs AZDisney+
15:00Rayo Vallecano vs Lech PoznańDisney+
15:00Rapid Wien vs CSU CraiovaDisney+

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Bolívar vs AuroraFutbol Canal

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
17:30Fluminense vs MirassolFanatiz, Premiere, TV Record, Zapping
18:00Ceará vs FortalezaFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
19:30Palmeiras vs SantosFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping

Partidos de hoy en Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
18:10Boyacá Chicó vs América de CaliWin+ Futbol, Fanatiz

Partidos de hoy en League One

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Reading vs StevenageDisney+

Partidos de hoy en Mundial Sub 17

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Portugal U17 vs Marruecos U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
7:30Bolivia U17 vs Italia U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
8:00Japón U17 vs Nueva Caledonia U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
8:30Argentina U17 vs Tunuz U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
9:45Fiyi U17 vs Belgica U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
10:15Emiratos Árabes Unidos U17 vs Croacia U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
10:45Senegal U17 vs Costa Rica U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
10:45Qatar U17 vs Sudáfrica U17DIRECTV Sports, DGO, FIFA+

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

Sandra Morales
Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

