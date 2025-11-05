- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, jueves 6 de noviembre: programación y dónde ver fútbol gratis
Programación de partidos en vivo para este jueves 6 de noviembre. Se disputará la Europa League, Conference y el Mundial Sub 17.
Agenda completa de los partidos en vivo que se disputarán este jueves 6 de noviembre en las mejores ligas del mundo. En el 'Viejo continente' se disputará la Europa League y conference. Además, el Mundial Sub 17 continúa la segunda jornada. Finalmente, en Ecuador, Colombia y Brasil continúan sus torneos domésticos.
Partidos de hoy en Europa League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Midtjylland vs Celtic
|Disney+, ESPN7
|12:45
|Malmö FF vs Panathinaikos
|Disney+, ESPN5
|12:45
|Basel vs FCSB
|Disney+
|12:45
|Nice vs Freiburg
|Disney+
|12:45
|Sturm Graz vs Nottingham
|ESPN4, Disney+
|12:45
|Salzburg vs Go Ahead Eagles
|Disney+
|12:45
|Utrecht vs Porto
|ESPN, Disney+
|12:45
|Dinamo Zagreb vs Celta de Vigo
|ESPN2, Disney+
|12:45
|Crvena Zvezda vs Lille
|ESPN3, Disney+
|15:00
|Bologna vs Brann
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Ferencváros vs Ludogorets
|Disney+
|15:00
|Viktoria Plzeň vs Fenerbahçe
|Disney+
|15:00
|Rangers vs Roma
|ESPN3, Disney+
|15:00
|Sporting Braga vs Genk
|Disney+
|15:00
|Stuttgart vs Feyenoord
|ESPN4, Disney+
|15:00
|Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
|ESPN2, Disney+
|15:00
|PAOK vs Young Boys
|Disney+
|15:00
|Real Betis vs Lyon
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Conference League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Samsunspor vs Hamrun Spartans
|Disney+
|12:45
|KuPS vs Slovan Bratislava
|Disney+
|12:45
|Mainz 05 vs Fiorentina
|Disney+
|12:45
|AEK Larnaca vs Aberdeen
|Disney+
|12:45
|Celje vs Legia Warszawa
|Disney+
|12:45
|Sparta Praha vs Raków Częstochowa
|Disney+
|12:45
|Noah vs Sigma Olomouc
|Disney+
|12:45
|Shakhtar Donetsk vs Breidablik
|Disney+
|12:45
|AEK Athens vs Shamrock Rovers
|Disney+
|15:00
|Lausanne Sport vs Omonia Nicosia
|Disney+
|15:00
|Škendija 79 vs Jagiellonia Białystok
|Disney+
|15:00
|Dynamo Kyiv vs Zrinjski
|Disney+
|15:00
|Lincoln Red Imps vs Rijeka
|Disney+
|15:00
|Häcken vs Strasbourg
|Disney+
|15:00
|Shelbourne vs Drita
|Disney+
|15:00
|Crystal Palace vs AZ
|Disney+
|15:00
|Rayo Vallecano vs Lech Poznań
|Disney+
|15:00
|Rapid Wien vs CSU Craiova
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Bolívar vs Aurora
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:30
|Fluminense vs Mirassol
|Fanatiz, Premiere, TV Record, Zapping
|18:00
|Ceará vs Fortaleza
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|19:30
|Palmeiras vs Santos
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Partidos de hoy en Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:10
|Boyacá Chicó vs América de Cali
|Win+ Futbol, Fanatiz
Partidos de hoy en League One
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Reading vs Stevenage
|Disney+
Partidos de hoy en Mundial Sub 17
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Portugal U17 vs Marruecos U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|7:30
|Bolivia U17 vs Italia U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|8:00
|Japón U17 vs Nueva Caledonia U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|8:30
|Argentina U17 vs Tunuz U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|9:45
|Fiyi U17 vs Belgica U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|10:15
|Emiratos Árabes Unidos U17 vs Croacia U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|10:45
|Senegal U17 vs Costa Rica U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
|10:45
|Qatar U17 vs Sudáfrica U17
|DIRECTV Sports, DGO, FIFA+
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.
