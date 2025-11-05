Bolivia vs Italia EN VIVO por DIRECTV: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver Mundial Sub 17

Bolivia vs Italia se medirán EN VIVO este jueves 6 de noviembre por la segunda jornada del Grupo A del Mundial Sub 17. La 'Verde' necesita ganar para poder seguir con vida en el torneo, mientras que la 'Azurri' busca sellar su clasificación. El compromiso se disputará en el Aspire Zone-Pitch 3 de Qatar desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora de Bolivia). La transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y Red Uno.

Previa del partido Bolivia vs Italia por el Mundial Sub 17

El combinado de Bolivia Sub 17 llega a este compromiso con la necesidad de poder sumar sus primeros puntos en el Mundial Sub 17. La 'Verde' no tuvo su mejor inicio, tras caer por 3-1 ante Sudáfrica en la primera jornada. Un resultado que los mantiene al fondo de la tabla del Grupo A y complica sus opciones de superar la fase de grupos.

Bolivia no tuvo su mejor rendimiento en la derrota por 3-1 ante Sudáfrica.

El cuadro comandado por el DT Jorge Perrotta sabe que ya no tiene margen de error para poder optar a ser segundo lugar en la tabla. Por ello, pone sus esperanzas en Jesús Maraude. El '10' fue la principal arma de Bolivia en el primer partido y buscará encaminar la clasificación. No obstante, deberán enfrentar la baja de Luis Zabja, quien sufrió un desgarro.

Por su parte, Italia llega motivado tras haber empezado el campeonato con una victoria por 1-0 ante Qatar. El combinado europeo sabe que es el principal candidato para quedar como líder del grupo, por lo que tiene la obligación de vencer y sellar su pase a octavos.

Italia busca su segunda victoria consecutiva tras superar por la mínima a Qatar.

Sin embargo, la 'Azurri' no ha demostrado ser un equipo de temer, luego de haber pasado más de un apuro en su primer partido. Por ello, buscarán contar con la gran habilidad de Samuele Ignacio, autor de su único gol en el campeonato.

¿A qué hora juega Bolivia vs Italia?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los diversos países con el fin de que no te pierdas ningún detalle del partido entre Bolivia vs Italia correspondiente por la fecha 2 del grupo A del Mundial Sub-17.

Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:30 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 a.m.

México y Centroamérica: 6:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 a.m.

España: 2:00 p.m.

¿Dónde ver Bolivia vs Italia EN VIVO?

El enfrentamiento entre Bolivia vs Italia contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por DIRECTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo podrá ser sintonizado por Red Uno en todo el territorio boliviano.

Bolivia vs Italia: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para el Bolivia vs Italias para que puedas seguir el partido EN VIVO ONLINE GRATIS en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: DIRECTV Sports y DGO.

Bolivia: Red Uno, Entel TV, Red Unitel y Tuves.

Perú, Colombia y Chile: DIRECTV Sports y DGO.

Costa Rica: ViX.

Venezuela: DIRECTV Sports, inter y DGO.

México: ViX y Amazon Prime.

Panamá: ViX

Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes, Fox Soccer, fuboTV y Amazon Prime.

Bolivia vs Italia: posibles alineaciones

Bolivia Sub 17: Gerónimo Govea; Kenyhiro Estrada, Fernando Mena, Matías Espinoza, Julio Lazarte; Luis Sabja, Bruno Núñez, Santos García, Alejandro Camacho; Jairo Saldias y Jesús Maraude.

Italia Sub 17: Alessandro Longoni; Jean Tryfose, Cristiano De Paoli, Alessio Baralla; Destiny Elimoghale, Idrissa Dauda; Benit Borasio, Federico Steffanoni, Samuele Inacio; Simone Lontani y Andrea Luongo.

Últimos partidos de Bolivia

03/11/2025 | Bolivia 1-3 Sudáfrica

19/06/2025 | Bolivia 0-1 Uzbekistán

17/06/2025 | Bolivia 2-0 Uzbekistán

20/05/2025 | Bolivia 1-3 Paraguay

18/05/2025 | Argentina 3-0 Bolivia

Últimos partidos de Italia

03/11/2025 | Qatar 0-1 Italia

07/10/2025 | Ucrania 1-2 Italia

04/10/2025 | Italia 1-2 Montenegro

01/10/2025 | Italia 8-1 Estonia

04/09/2025 | Portugal 1-2 Italia

¿Dónde juegan Bolivia vs Italia?

El partido entre Bolivia vs Italia por la fecha 2 del Grupo A del Mundial Sub 17 se disputará en el Aspire Zone-Pitch 3 de Qatar.