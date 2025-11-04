Lanús vs Atlético Mineiro por Final de Copa Sudamericana: fecha, día, hora y canal confirmado

Llega el momento de ver una de las definiciones más emocionantes de la temporada: la Final de la Copa Sudamericana 2025. Lanús y Atlético Mineiro tienen una cita en Asunción para buscar alzar el trofeo ante los miles de hinchas que se harán presente en el ueno Defensores del Chaco. Conoce todos los detalles para no perderse de este compromiso.

¿Cuándo juega Lanús vs Atlético Mineiro?

El partido entre Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025 se juega este sábado 22 de noviembre en el Estadio ueno Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. Ambos elencos lucharon partido a partido para llegar a esta instancia, por lo que serán unos 90 minutos de alta intensidad.

¿A qué hora juega Lanús vs Atlético Mineiro por la final de Copa Sudamericana?

Este choque internacional entre Lanús vs Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana inicia a partir de las 15:00 hora peruana (17:00 horas de Argentina y Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

Conmebol anuncia la final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Dónde ver Lanús vs Atlético Mineiro EN VIVO?

Este choque a jugarse en Asunción para definir al campeón de la Copa Sudamericana 2025 se verá por la señal de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción ONLINE GRATIS mediante la plataforma de Disney Plus y DGO.

¿Cómo clasificaron Lanús y Atlético Mineiro a la final de la Copa Sudamericana 2025?

En el caso del cuadro argentino, tuvieron una dura llave ante U de Chile en las semifinales. Un global de 3-2 que valió para que el 'Granate' ponga su nombre a estas instancias del torneo Conmebol. En la ida igualó 2-2 ante el 'Romántico Viajero', mientras que en casa vencieron a la 'U' por 1-0.

Por su parte, Atlético Mineiro tuvo un duro compromiso ante Independiente del Valle. En Ecuador, los brasileños rescataron un empate que valió para tomar fuerza y motivación en casa. Fue por ello, que superaron a los ecuatorianos por 3-1 y así sellar de manera contundente su pase a la gran final.