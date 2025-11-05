0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1

Argentina vs. Túnez por Mundial Sub 17: hora del partido y dónde ver EN VIVO

Argentina vs. Túnez chocan EN VIVO este jueves por la fecha 2 del grupo D del Mundial Sub 17. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.

Jostein Canales
Argentina vs. Túnez se enfrentan este jueves por la fecha 2 del grupo D del Mundial Sub 17.
Argentina vs. Túnez se enfrentan este jueves por la fecha 2 del grupo D del Mundial Sub 17. | Foto: FIFA
Argentina vs. Túnez se enfrentan este jueves 6 de noviembre, desde el Estadio Aspire Zone de Doha, en un partido correspondiente a la fecha 2 del grupo D del Mundial Sub 17. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

¿A qué hora juega Argentina sub 17 vs. Túnez sub 17?

Si te llama la atención los partidos del Mundial Sub 17 por las futuras promesas del fútbol y deseas sintonizar el partido entre Argentina vs. Túnez, por la segunda fecha de la fase de grupos, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 07:30 horas
  • Perú: 08:30 horas
  • Colombia: 08:30 horas
  • Ecuador: 08:30 horas
  • Bolivia: 09:30 horas
  • Venezuela: 09:30 horas
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 09:30 horas
  • Argentina: 10:30 horas
  • Brasil: 10:30 horas
  • Chile: 10:30 horas
  • Paraguay: 10:30 horas
  • Uruguay: 10:30 horas

¿Dónde ver Argentina sub 17 vs. Túnez sub 17 EN VIVO?

  • Argentina: TV Púbica, DIRECTV Sports, DGO, Telecentro Play y Flow
  • Bolivia: Entel TV, DIRECTV Sports y DGO
  • Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
  • Túnez: beIN Sports
  • México: VIX y Amazon Prime Video
  • Centroamérica: VIX
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes, UNIVERSO y fuboTV

Previa del partido de Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

Será la segunda vez en la historia en la que los países Argentina y Túnez se vean las caras en un Mundial Sub 17. De acuerdo a la tabla de posiciones del grupo D, ambos elencos tienen el mismo puntaje debido a que ganaron sus respectivos partidos en la fecha 1.

Los 'Albicelestes' necesitan ganar y por goleada para tratar de que la diferencia de goles no sea un problema en la última jornada, ya que los tunesinos vencieron 6-0 a Fiyi en el debut. La única ocasión en la que ambas naciones se enfrentaron fue en el año 2013, cuando Argentina venció 3-1 a Túnez.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

