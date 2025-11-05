0
¿A qué hora juega Bolivia vs. Italia, canales de TV y dónde ver el Mundial Sub-17?

Revisa cuáles son las opciones para que sigas EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Bolivia vs Italia que se juega por el Mundial Sub-17 desde Qatar.

Jasmin Huaman
Las selecciones de Italia y Bolivia se estarán enfrentando en el Mundial Sub-17.
Las selecciones de Italia y Bolivia se estarán enfrentando en el Mundial Sub-17.
Sigue todas las incidencias del partido entre Bolivia vs Italia que corresponde al grupo A en la jornada número 2 del Mundial Sub-17. El encuentro se podrá ver a nivel nacional en Bolivia desde muy temprano. Dicho cotejo encuentro entre las selecciones de Bolivia vs Italia podría significar un gran cambio en la tabla de posiciones del grupo A. Estos son todos los detalles que debes tener en cuenta.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Italia por el Mundial Sub-17?

Las selecciones de Bolivia e Italia se estarán enfrentando desde las 7:30 a.m. (hora peruana). Desde la Cancha 3 del predio Aspire Zone, en Doha, Qatar. A continuación, los horarios para que sigas el encuentro desde diferentes partes del mundo.

  • 09:30 a.m.: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 08.30 a.m.: Bolivia y Venezuela, Estados Unidos (EST)
  • 07.30 a.m.: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (CST)
  • 06.30 a.m.: Estados Unidos (MST), México
  • 05.30 a.m.: Estados Unidos (PST)

Canales y dónde ver el partido entre Bolivia vs Italia

El partido entre Italia vs Bolivia por el Mundial Sub-17 se podrá ver en toda Latinoamérica a través de la señal de DirecTV Sports o la plataforma de DGO. Revisa cuáles son los canales disponibles para que sigas el minuto a minuto.

  • Argentina: DGO, DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Red Uno, Entel TV, Red Unitel, Tuves
  • Chile: DGO, DIRECTV Sports Chile
  • República Dominicana: ViX
  • Ecuador: DGO, DIRECTV Sports Ecuador
  • Italia: RaiPlay, RAI Sport 1
  • México: ViX, Amazon Prime Video
  • Perú: DGO, DIRECTV Sports Peru
  • Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Amazon Prime Video, FOX One, Telemundo Deportes Ahora, Fox Soccer Plus
  • Venezuela: DGO, inter DIRECTV Sports Venezuela

¿En qué posición está Bolivia en el Mundial Sub-17?

El Mundial Sub-17 está en fase de grupos y Bolivia forma parte del grupo A donde también están Sudáfrica, Italia y Catar. La selección suma cero puntos tras perder su primer encuentro contra Sudáfrica y se ubica última por diferencia de goles.

Jasmin Huaman

