América vs Toluca EN VIVO por la Liga MX: a qué hora juega, horario y pronósticos

Momento de ir hasta el Estadio Nemesio Díez para ser partícipes del gran duelo que afrontarán América vs Toluca EN DIRECTO por la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. La cita será este sábado 8 de noviembre, a partir de las 19:00 horas de México o las 20:00 horas de Perú. Además, la transmisión del cotejo irá por la señal de TUDN y Canal 5.

Antesala del partido América vs Toluca por la Liga MX

Partido clave. América de México quedó listo para afrontar un vital compromiso al cierre del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. Luego del triunfo sobre León (2-0) con goles de Allan Saint-Maximin y Rodrigo Aguirre; el equipo de André Jarnine apunta a sellar esta etapa regular con una victoria que les permita ser líderes de la tabla.

América venció a León en la Liga MX

En la antesala del encuentro, el estratega brasileño habló en conferencia de prensa, en la que afirmó que sus dirigidos esperan alcanzar un óptimo resultado frente al elenco del Turco Mohamed. A su vez, confirmó el regreso del futbolista Alejandro Zendejas, un elemento clave en el ataque. "Ya está disponible, entrenó toda la semana, dejo en el aire si arranca o no", indicó.

André Jarnine se pronunció previo al choque contra Toluca

"Innegablemente es un partido importante que nos puede colocar primero o segundo. Es un tema de ir con hambre, de ir con la ilusión. Tenemos la ambición de ganar para tener esa ventaja en la liguilla pero el torneo no termina mañana", añadió.

De otro lado, Toluca, viene un un empate amargo 0-0 ante Atlas, en un duelo donde los 'Diablos Rojos' carecieron de efectividad en todas sus líneas. Sin embargo, ahora apuntan a que la historia sea diferente y buscarán hacerse fuertes en casa para quedarse con los tres puntos frente a un rival que también está dispuesto a luchar palmo a palmo.

Toluca y Atlas se repartieron los puntos en intenso partido

¿Cuándo jugará América vs Toluca?

De acuerdo a la programación oficial, ambos elencos medirán fuerzas este sábado 8 de noviembre por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Nemesio Díez.

América vs Toluca afrontarán un partidazo por la Liga MX 2025

¿A qué hora juega América vs Toluca?

América vs Toluca se verán las caras a partir de las 20:00 horas locales de Perú o las 19:00 horas locales de México, en el duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

México: 19:00 horas

Perú: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

¿Dónde ver América vs Toluca EN VIVO?

La transmisión del partido entre América vs Toluca EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga MX irá en exclusiva por las señales de TUDN y Canal 5 Televisa para territorio mexicano.

Brasil: SportyNet

Honduras: ViX, TUDN

El Salvador: ViX, TUDN

Guatemala: ViX, TUDN

México: TUDN En Vivo, ViX, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX One, TUDN, Canal 5 Televisa

Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA, Univisión.

Internacional: Bet365

América vs Toluca: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, América de México es favorito a vencer a Toluca por la última jornada de la etapa regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Casas de Apuestas América Empate Toluca Betsson 2.22 3.55 2.92 Betano 2.25 3.55 3.00 Bet365 2.20 3.60 2.95 1XBET 2.19 3.64 2.92 Coolbet 2.20 3.80 3.00 Doradobet 2.25 3.60 3.00

América vs Toluca: alineaciones posibles

América: Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Israel Reyes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.

Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Israel Reyes, Erick Sánchez, Álvaro Fidalgo Allan Saint-Maximin, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre. Toluca: Luis García, Bruno Mendez, Federico Pereira, Everardo López, Santiago Simón, Jesús Gallardo, Franco Romero, Marcel Ruiz, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Paulinho.

América: últimos 5 partidos

América 2-0 León

Mazatlán 2-2 América

América 2-1 Puebla

Cruz Azul 2-1 América

América 1-1 Guadalajara

Toluca: últimos 5 partidos

Atlas 0-0 Toluca

Toluca 2-2 Pachuca

Tijuana 0-0 Toluca

Toluca 4-0 Querétaro

León 2-4 Toluca

¿Dónde jugarán América vs Toluca?

El Estadio Nemesio Díez, ubicado en México, será el recinto deportivo donde se enfrenten América vs Toluca por la última jornada regular del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. Este escenario tiene capacidad para albergar un aproximado de 30.000 asistentes.