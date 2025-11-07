Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con el máximo nivel de tensión y expectativa. Cinco equipos aún pelean por un lugar en el Play In, mientras otros buscan cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla. Cada punto será decisivo en una fecha que promete grandes emociones, duelos directos y definiciones de último minuto.

Uno de los choques más atractivos será el Toluca vs América, donde ambos conjuntos llegan con aspiraciones de quedarse con la cima del torneo. Los Diablos Rojos buscarán hacerse fuertes en casa ante un conjunto azulcrema que depende de lo que haga Cruz Azul frente a Pumas para asegurar el primer puesto. En paralelo, varios equipos de la zona media del campeonato jugarán finales anticipadas, conscientes de que un triunfo podría significar su boleto al repechaje.

Tabla de Liga MX: clasificación del Torneo Apertura

Equipo PJ DG Puntos 1. Cruz Azul 16 13 35 2. Toluca 16 23 34 3. América 16 17 34 4. Tigres 16 17 33 5. Monterrey 16 6 31 6. Guadalajara 16 5 26 7. Juárez 16 0 23 8. Pachuca 16 1 22 9. Tijuana 16 4 21 10. Pumas 16 -2 18 11. Santos Laguna 16 -7 17 12. Atlas 16 29 17 13. Querétaro 16 -11 17 14. Atlético de San Luis 16 -2 16 15. Necaxa 16 -8 16 16. Mazatlán 16 -9 13 17. León 16 -16 13 18. Puebla 16 -22 9

Partidos de la Liga MX: programación del Torneo Apertura

Viernes 7 de noviembre de 2025

FC Juárez vs Querétaro

19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez

Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium

Tijuana vs Atlas

21:00 horas | Estadio Caliente

FOX Sports, Caliente.mx Live Streaming

Mazatlán vs Necaxa

21:00 horas | Estadio El Encanto

Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium

Sábado 8 de noviembre de 2025

Tigres UANL vs Atlético San Luis

17:00 horas | Estadio Universitario

Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium

Chivas vs Monterrey

17:07 horas | Estadio Akron

Prime Video

León vs Puebla

19:00 horas | Estadio León

FOX Sports, Fox Sports Premium

Toluca vs América

19:00 horas | Estadio Nemesio Diez

Canal 5, TUDN, ViX

Cruz Azul vs Pumas UNAM

21:05 horas | Estadio Cuauhtémoc

Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 9 de noviembre de 2025

Santos Laguna vs Pachuca

17:00 horas | Estadio TSM Corona

ViX

Horarios considerados de acuerdo al territorio mexicano.