Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura

Sigue la clasificación actualizada de la competencia mexicana, que esta cada vez más intensa y todo puede pasar en el Torneo Clausura.

Shirley Marcelo
Tabla de posiciones de la Liga MX.
Tabla de posiciones de la Liga MX. | composición Líbero
La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con el máximo nivel de tensión y expectativa. Cinco equipos aún pelean por un lugar en el Play In, mientras otros buscan cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla. Cada punto será decisivo en una fecha que promete grandes emociones, duelos directos y definiciones de último minuto.

Uno de los choques más atractivos será el Toluca vs América, donde ambos conjuntos llegan con aspiraciones de quedarse con la cima del torneo. Los Diablos Rojos buscarán hacerse fuertes en casa ante un conjunto azulcrema que depende de lo que haga Cruz Azul frente a Pumas para asegurar el primer puesto. En paralelo, varios equipos de la zona media del campeonato jugarán finales anticipadas, conscientes de que un triunfo podría significar su boleto al repechaje.

Tabla de Liga MX: clasificación del Torneo Apertura

EquipoPJDGPuntos
1. Cruz Azul 161335
2. Toluca162334
3. América 161734
4. Tigres161733
5. Monterrey16631
6. Guadalajara16526
7. Juárez16023
8. Pachuca16122
9. Tijuana16421
10. Pumas16-218
11. Santos Laguna16-717
12. Atlas162917
13. Querétaro16-1117
14. Atlético de San Luis16-216
15. Necaxa16-816
16. Mazatlán16-913
17. León16-1613
18. Puebla16-229

Partidos de la Liga MX: programación del Torneo Apertura

Viernes 7 de noviembre de 2025

  • FC Juárez vs Querétaro
    19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez
    Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium
  • Tijuana vs Atlas
    21:00 horas | Estadio Caliente
    FOX Sports, Caliente.mx Live Streaming
  • Mazatlán vs Necaxa
    21:00 horas | Estadio El Encanto
    Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium

Sábado 8 de noviembre de 2025

  • Tigres UANL vs Atlético San Luis
    17:00 horas | Estadio Universitario
    Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium
  • Chivas vs Monterrey
    17:07 horas | Estadio Akron
    Prime Video
  • León vs Puebla
    19:00 horas | Estadio León
    FOX Sports, Fox Sports Premium
  • Toluca vs América
    19:00 horas | Estadio Nemesio Diez
    Canal 5, TUDN, ViX
  • Cruz Azul vs Pumas UNAM
    21:05 horas | Estadio Cuauhtémoc
    Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 9 de noviembre de 2025

  • Santos Laguna vs Pachuca
    17:00 horas | Estadio TSM Corona
    ViX

Horarios considerados de acuerdo al territorio mexicano.

