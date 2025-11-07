- Hoy:
Tabla de posiciones de la Liga MX: clasificación y resultados de la fecha 17 del Torneo Apertura
Sigue la clasificación actualizada de la competencia mexicana, que esta cada vez más intensa y todo puede pasar en el Torneo Clausura.
La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX llega con el máximo nivel de tensión y expectativa. Cinco equipos aún pelean por un lugar en el Play In, mientras otros buscan cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla. Cada punto será decisivo en una fecha que promete grandes emociones, duelos directos y definiciones de último minuto.
Uno de los choques más atractivos será el Toluca vs América, donde ambos conjuntos llegan con aspiraciones de quedarse con la cima del torneo. Los Diablos Rojos buscarán hacerse fuertes en casa ante un conjunto azulcrema que depende de lo que haga Cruz Azul frente a Pumas para asegurar el primer puesto. En paralelo, varios equipos de la zona media del campeonato jugarán finales anticipadas, conscientes de que un triunfo podría significar su boleto al repechaje.
Tabla de Liga MX: clasificación del Torneo Apertura
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Cruz Azul
|16
|13
|35
|2. Toluca
|16
|23
|34
|3. América
|16
|17
|34
|4. Tigres
|16
|17
|33
|5. Monterrey
|16
|6
|31
|6. Guadalajara
|16
|5
|26
|7. Juárez
|16
|0
|23
|8. Pachuca
|16
|1
|22
|9. Tijuana
|16
|4
|21
|10. Pumas
|16
|-2
|18
|11. Santos Laguna
|16
|-7
|17
|12. Atlas
|16
|29
|17
|13. Querétaro
|16
|-11
|17
|14. Atlético de San Luis
|16
|-2
|16
|15. Necaxa
|16
|-8
|16
|16. Mazatlán
|16
|-9
|13
|17. León
|16
|-16
|13
|18. Puebla
|16
|-22
|9
Partidos de la Liga MX: programación del Torneo Apertura
Viernes 7 de noviembre de 2025
- FC Juárez vs Querétaro
19:00 horas | Estadio Olímpico Benito Juárez
Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium
- Tijuana vs Atlas
21:00 horas | Estadio Caliente
FOX Sports, Caliente.mx Live Streaming
- Mazatlán vs Necaxa
21:00 horas | Estadio El Encanto
Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium
Sábado 8 de noviembre de 2025
- Tigres UANL vs Atlético San Luis
17:00 horas | Estadio Universitario
Canal 7, Tubi, Fox Sports Premium
- Chivas vs Monterrey
17:07 horas | Estadio Akron
Prime Video
- León vs Puebla
19:00 horas | Estadio León
FOX Sports, Fox Sports Premium
- Toluca vs América
19:00 horas | Estadio Nemesio Diez
Canal 5, TUDN, ViX
- Cruz Azul vs Pumas UNAM
21:05 horas | Estadio Cuauhtémoc
Canal 5, TUDN, ViX
Domingo 9 de noviembre de 2025
- Santos Laguna vs Pachuca
17:00 horas | Estadio TSM Corona
ViX
Horarios considerados de acuerdo al territorio mexicano.
