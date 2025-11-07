Chivas vs. Monterrey EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido de la Liga MX

0
Mira la transmisión del partido entre Chivas vs. Monterrey por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este sábado 8 de noviembre.

Francisco Esteves
Chivas vs. Monterrey EN VIVO.
Chivas vs. Monterrey EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
Desde el Estadio Akron de México, no te pierdas la transmisión del partido Chivas vs. Monterrey por la fecha número 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, este sábado 8 de noviembre desde las 18.07 horas de Perú (17.07 de México). Podrás ver el encuentro vía Amazon Prime Video y te brindamos todos los detalles al respecto.

Ambos clubes ya aseguraron estar en los playoffs del Torneo Apertura, pero de todas formas buscarán llegan en mejor posición para tener mayor chance de seguir avanzando en la primera competición de la temporada. El 'Rebaño' viene de vencer 1-0 a Pachuca en condición de visitante, mientras que 'Rayados' viene de igualar 1-1 con Tigres.

¿A qué hora juega Chivas vs. Monterrey?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 17.07 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 18.07 horas
  • Bolivia y Venezuela: 19.07 horas
  • Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: 20.07 horas

¿Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Monterrey?

La transmisión del partido entre Chivas vs. Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX estará a cargo de Amazon Prime Video y Telemundo para todo el territorio mexicano. Asimismo, si estás en Sudamérica, te brindaremos el minuto a minuto del compromiso con todas las incidencias al instante.

Chivas vs. Monterrey: posibles alineaciones

Chivas: 'Tala' Rangel, Daniel Aguirre, Luis Romo, Diego Campillo, José Castillo, El 'Oso' González, Omar Govea, Efraín Álvarez, Miguel Gómez, Roberto Alvarado y Armando "La Hormiga" Gonzales.

Monterrey: Santiago Melé, Stefan Medina, Ricardo Chávez, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Fidel Ambriz, Sergio Canales, Lucas Ocampos y Sergio Berterame.

Chivas vs. Monterrey: historial

En total ambos clubes han jugado 61 partidos a lo largo de la historia. Chivas tiene 28 victorias, Monterrey lleva 20 triunfos, y han empatado en 13 oportunidades. Asimismo, los de Guadalajara tienen 94 goles a favor y 'Rayados' se queda en 85. Es decir, el 'Rebaño Sagrado' lleva la ventaja de momento.

¿En qué estadio juega Chivas vs. Monterrey?

El partido entre Chivas vs. Monterrey será en el Estadio Akron, ubicado en el municipio de Zapopan, situado en Guadalajara, en Jalisco, México. Este recinto deportivo tiene una capacidad para albergar un total de 49,850 en sus tribunas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

