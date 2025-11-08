¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate por el clásico argentino de la Liga Profesional?

0
Erickson Acuña
Boca Juniors vs River Plate chocan por la Liga Profesional.
Momento de ver el partido Boca Juniors vs River Plate en una edición del superclásico argentino, válido por la jornada 15 de la Liga Profesional. El encuentro a disputarse en el Estadio La Bombonera promete muchas emociones, pues ambos apuntan a quedarse con el triunfo y acomodarse mejor en la tabla de posiciones. 

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate?

A continuación te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.30 p. m.
  • México: 1.30 p. m.
  • Estados Unidos: 3.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.30 p. m. (Los Ángeles)
  • España: 9:30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO y EN DIRECTO?

Para poder ver el partido Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesiona Argentina, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

  • Argentina: Disney+ Premium Argentina, Max Argentina, TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil
  • Canadá: Fanatiz Canada
  • Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional
  • Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico
  • Paraguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV6
  • Puerto Rico: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
  • España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
  • Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia.

Previa del partido Boca Juniors vs River Plate por la Liga Profesional 

Boca Juniors llega a este compromiso, viral para la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, con dos victorias consecutivas (Barracas Central y Estudiantes) que lo dejaron en una posición expectante en la tabla. Un triunfo o empate con los ‘Millonarios’ le pueden asegurar su clasificación directa al torneo de la Conmebol.

Por su parte, River Plate viene con un presente irregular, siendo una de las temporadas más duras que generó que los hinchas pidieran “que se vayan todos” durante la reciente derrota en el Monumental frente a Gimnasia. El club le dio la confianza al entrenador Marcelo Gallardo en medio de esta situación complicada para todos, por lo que esperan lavarse la cara ante su clásico rival.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

