¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate por el clásico argentino de la Liga Profesional?

Momento de ver el partido Boca Juniors vs River Plate en una edición del superclásico argentino, válido por la jornada 15 de la Liga Profesional. El encuentro a disputarse en el Estadio La Bombonera promete muchas emociones, pues ambos apuntan a quedarse con el triunfo y acomodarse mejor en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate?

A continuación te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 4.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (Florida, Washington y Nueva York) y 2.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 9:30 p. m.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO y EN DIRECTO?

Para poder ver el partido Boca Juniors vs River Plate EN VIVO ONLINE GRATIS, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesiona Argentina, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Max Argentina, TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV6

Puerto Rico: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia.

Previa del partido Boca Juniors vs River Plate por la Liga Profesional

Boca Juniors llega a este compromiso, viral para la clasificación a la próxima Copa Libertadores a través de la tabla anual, con dos victorias consecutivas (Barracas Central y Estudiantes) que lo dejaron en una posición expectante en la tabla. Un triunfo o empate con los ‘Millonarios’ le pueden asegurar su clasificación directa al torneo de la Conmebol.

Por su parte, River Plate viene con un presente irregular, siendo una de las temporadas más duras que generó que los hinchas pidieran “que se vayan todos” durante la reciente derrota en el Monumental frente a Gimnasia. El club le dio la confianza al entrenador Marcelo Gallardo en medio de esta situación complicada para todos, por lo que esperan lavarse la cara ante su clásico rival.