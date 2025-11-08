Alineaciones Boca Juniors vs River Plate: el imponente once de Claudio Úbeda y de Gallardo

Una fecha importante para el fútbol argentino. Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 9 de noviembre, en la Bombonera, en una nueva edición del superclásico. El equipo liderado de Claudio Úbeda necesita ganar para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto de Marcelo Gallardo no la pasa bien y el triunfo es una obligación (para no complicarse en la tabla anual).

Posible alineación de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Equipo que gana no se toca, una frase muy popular en el futbol y que Claudio Úbeda lo quiere aplicar en el superclásico. El estratega mantendrá el equipo que derrotó a Estudiantes el último fin de semana.

Boca Juniors está cerca de clasificar a la fase de grupos de la Libertadores.

La única novedad será el ingreso de Leandro Paredes, la gran figura de Boca. Con el jugador de 31 años, el conjunto azul y dorado gana presencia en el mediocampo, además, de tener la salida limpia para los contragolpes.

Posible alineación de River Plate

Franco Armani; Gonzalo Montiel (Fabricio Bustos), Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño (Giuliano Galoppo), Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi (Santiago Lencina) y Maximiliano Salas.

Marcelo Gallardo tiene más de una incógnita para definir su once. La primera es: apostar por una línea de tres o jugar con cuatro defensores. En caso de jugar con tres centrales, Juan Portillio será stopper.

River Plate no puede suma una nueva derrota en la Liga Argentina

Fabricio Bustos tiene opciones de iniciar el compromiso, pero van a esperar como evoluciona Gonzalo Montiel de su esguince de rodilla.

Enzo Pérez es el hombre clave en River Plate. Es el encargado en mantener el equilibrio en el sistema de juego de los 'Millonarios'. Además, según medios argentinos, estaría jugando su último clásico.