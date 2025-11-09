Ver vía ESPN y TNT Sports, Boca Juniors vs. River Plate por el Superclásico de Argentina

Partidazo a la vista. Boca Juniors recibe en La Bombonera a River Plate por la fecha número 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. El partido está programado para las 14.30 horas de Perú y 16.30 de Argentina, y a continuación te brindamos todos los detalles para que disfrutes del Superclásico del fútbol argentino mediante la señal de ESPN y TNT Sports.

Se respira alta tensión en Buenos Aires debido a que este encuentro puede definir el rumbo de ambos clubes, no solo en el presente torneo, sino en la próxima temporada. Ambos clubes siguen luchando en la tabla general para ocupar el segundo lugar que le asegure clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. El que no lo consiga irá a la Fase 2, precisamente donde este año el 'Xeneize' fue eliminado a manos de Alianza Lima.

La última vez que se enfrentaron ambos clubes fue durante el pasado mes de abril y el triunfo fue para River Plate por 2-1 sobre Boca Juniors. Franco Mastantuono adelantó a los locales con un golazo, pero a los 38' de la primera mitad Miguel Merentiel igualó las acciones en el Estadio Monumental. Sin embargo, a los 44' Sebastián Driussi puso el segundo del 'Millonario' y el marcador no volvió a moverse.

La lista de convocados de Boca Juniors.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, partido de Boca Juniors vs. River Plate?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. River Plate en Perú será mediante la señal de ESPN. Puedes sintonizarlo en el canal 15 (estándar) y 715 (HD) de Movistar Deportes. Asimismo, también podrás encontrar el canal internacional en Movistar Play si tienes una suscripción en la mencionada plataforma de streaming.

Boca Juniors vs. River Plate: canales de transmisión

Te brindamos los canales de transmisión de ESPN:

Claro TV: Canal 80 (Sin HD) Canal 519 (HD) Canal 1711 (Satelital).

Canal 80 (Sin HD) Canal 519 (HD) Canal 1711 (Satelital). Movistar TV: Canal 15 (sin HD) y 715 (con HD).

Canal 15 (sin HD) y 715 (con HD). DirecTV : Canal 621 (con HD).

: Canal 621 (con HD). Best Cable: Canal 60.

Canal 60. Cablemás: Canal 60.

Canal 60. Cable Mundo Perú: Canal 80.

Canal 80. Cable Visión Perú: Canal 51.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. River Plate vía TNT Sports?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. River Plate en Argentina será mediante la señal de TNT Sports. Puedes sintonizarlo en el canal 124 de Flow. Asimismo, podrás ver el Superclásico del fútbol argentino mediante la plataforma de streaming del mismo TNT Sports.