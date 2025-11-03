Boca Juniors vs River Plate: fecha, día, hora y canal confirmado del Superclásico

Llegó el momento de disfrutar el Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Hay mucho en juego en los siguientes 90 minutos en La Bombonera, por lo que será un cotejo imperdible para millones de aficionados.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs River Plate?

El partido entre Boca Juniors vs River Plate se juega este domingo 9 de noviembre en La Bombonera de Buenos Aires. Ambos elencos están con la necesidad de los tres puntos para asegurar presencia en Copa Libertadores, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico?

Este Superclásico de Argentina entre Boca vs River inicia a partir de las 16:30 horas de Buenos Aires (14:30 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas

Venezuela, Bolivia: 15:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas

España: 20:30 horas

¿Dónde ver el Superclásico Boca Juniors vs River Plate?

El partido entre Boca Juniors vs River Plate se verá por la señal en vivo de ESPN y TNT Sports para Latinoamérica y Argentina. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, DGO y TNT Sports Play.

Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs River Plate

Estos son los canales confirmados que transmitirán el Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate:

Argentina: TNT Sports, ESPN Premium

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+

México: Fanatiz, ESPN México

España: Movistar Liga de Campeones 2, Vamos

Estados Unidos: Fanatiz USA

Tabla Anual de la Liga Argentina: cómo va Boca y River

Ambos equipos necesitan de la victoria para clasificar a la Copa Libertadores 2026 y así marcha la Tabla Anual:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Rosario Central 30 25 65 2. Boca Juniors 30 25 56 3. River Plate 30 19 52 4. Argentinos Juniors 30 18 51

Últimos 5 partidos entre Boca Juniors vs River Plate

Así les fue a ambos equipos en sus últimos 5 Superclásicos oficiales: