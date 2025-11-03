- Hoy:
Boca Juniors vs River Plate: fecha, día, hora y canal confirmado del Superclásico
Momento de vivir el Superclásico de Argentina entre Boca Juniors vs River Plate por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.
Llegó el momento de disfrutar el Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate, correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Hay mucho en juego en los siguientes 90 minutos en La Bombonera, por lo que será un cotejo imperdible para millones de aficionados.
PUEDES VER: Tabla Anual Liga Argentina 2025: así va la clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana
¿Cuándo juega Boca Juniors vs River Plate?
El partido entre Boca Juniors vs River Plate se juega este domingo 9 de noviembre en La Bombonera de Buenos Aires. Ambos elencos están con la necesidad de los tres puntos para asegurar presencia en Copa Libertadores, por lo que no se guardarán nada en los próximos 90 minutos.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs River Plate por el Superclásico?
Este Superclásico de Argentina entre Boca vs River inicia a partir de las 16:30 horas de Buenos Aires (14:30 hora peruana). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 13:30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 14:30 horas
- Venezuela, Bolivia: 15:30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 16:30 horas
- España: 20:30 horas
¿Dónde ver el Superclásico Boca Juniors vs River Plate?
El partido entre Boca Juniors vs River Plate se verá por la señal en vivo de ESPN y TNT Sports para Latinoamérica y Argentina. Del mismo modo, tienes la opción vía streaming en Disney Plus, DGO y TNT Sports Play.
Canales de transmisión para ver Boca Juniors vs River Plate
Estos son los canales confirmados que transmitirán el Superclásico entre Boca Juniors vs River Plate:
- Argentina: TNT Sports, ESPN Premium
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- México: Fanatiz, ESPN México
- España: Movistar Liga de Campeones 2, Vamos
- Estados Unidos: Fanatiz USA
Tabla Anual de la Liga Argentina: cómo va Boca y River
Ambos equipos necesitan de la victoria para clasificar a la Copa Libertadores 2026 y así marcha la Tabla Anual:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Rosario Central
|30
|25
|65
|2. Boca Juniors
|30
|25
|56
|3. River Plate
|30
|19
|52
|4. Argentinos Juniors
|30
|18
|51
Últimos 5 partidos entre Boca Juniors vs River Plate
Así les fue a ambos equipos en sus últimos 5 Superclásicos oficiales:
- River Plate 2-1 Boca Juniors (Apertura 2025)
- Boca Juniors 0-1 River Plate (Liga Profesional 2024)
- River Plate 2-3 Boca Juniors (Copa de la Liga Profesional 2024)
- River Plate 1-1 Boca Juniors (Copa de la Liga Profesional 2024)
- Boca Juniors 0-2 River Plate (Copa de la Liga Profesional 2023)
