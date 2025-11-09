Gol de Merentiel para el 2-0 de Boca Juniors ante River Plate. | Foto: ESPN

¡Apareció la 'Bestia'! Golazo de Merentiel para el 2-0 de Boca ante River en el Superclásico

En menos de un minuto del arranque del segundo tiempo, Boca Juniors encontró el 2-0 ante River Plate gracias a la gran definición de Miguel Merentiel. Locuta absoluta en La Bombonera.