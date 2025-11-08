¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO y qué canal transmite el clásico argentino?

El fútbol argentino se paraliza este domingo 9 de noviembre con una nueva edición del superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Más que tres puntos, el duelo promete ser un punto de quiebre para ambos equipos en un cierre de temporada lleno de tensiones.

¿Qué canal transmite el partido de Boca Juniors vs River Plate?

La transmisión oficial del Boca Juniors vs River Plate EN VIVO por internet estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Boca Juniors vs River Plate EN VIVO?

Esta es la relación de canales que transmitirán el clásico argentino.

Argentina: Disney+ Premium Argentina, Max Argentina, TNT Sports Argentina, ESPN Premium Argentina

Bolivia: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brazil

Canadá: Fanatiz Canada

Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN Chile, TyC Sports Internacional

Colombia: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Ecuador: Disney+ Premium Sur, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico, ESPN Mexico

Paraguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Perú: Disney+ Premium Chile, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV6

Puerto Rico: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: Disney+ Premium Sur, inter, TyC Sports Internacional, ESPN Colombia.

Boca Juniors vs River Plate por el Torneo Clausura 2025

Boca Juniors, que lidera el grupo A, buscará un triunfo que le permita sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores y confirmar su dominio en el torneo. Sin embargo, el conjunto azul y oro afronta el partido con bajas importantes.

Edinson Cavani sigue entrenando de forma diferenciada por molestias musculares, mientras que Rodrigo Battaglia quedó descartado por un desgarro en el sóleo. En tanto, el peruano Luis Advíncula iniciaría en el banco de suplentes, aunque su presencia podría ser clave si el encuentro lo requiere.

River Plate, por su parte, llega golpeado por los resultados y por el clima interno. Los dirigidos por Marcelo Gallardo atraviesan una crisis futbolística que se acentuó con la derrota ante Gimnasia en el Monumental, donde la hinchada despidió al plantel con duros reproches. Otra caída en La Bombonera podría poner en duda la estabilidad del 'Muñeco' en el cuadro 'millonario'.