Gol de Boca Juniors por obra de Exequiel Zeballos. | Foto: ESPN

¡Locura en la Bombonera! Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca ante River por el Superclásico

Sobre los segundos finales del primer tiempo, Zeballos aprovechó un error defensivo de River Plate para anotar el 1-0 de Boca Juniors y hacer estallar La Bombonera en el Superclásico.

Diego Medina
