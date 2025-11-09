Gol de Boca Juniors por obra de Exequiel Zeballos. | Foto: ESPN

¡Locura en la Bombonera! Gol de Zeballos para el 1-0 de Boca ante River por el Superclásico

Sobre los segundos finales del primer tiempo, Zeballos aprovechó un error defensivo de River Plate para anotar el 1-0 de Boca Juniors y hacer estallar La Bombonera en el Superclásico.