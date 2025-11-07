0
¿A qué hora juega Chivas vs Monterrey y dónde ver EN VIVO partido por la Liga MX?

Chivas se medirá ante Monterrey por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX desde el Estadio Akron. Conoce los horarios confirmados y qué canal transmite EN VIVO el partido.

Angel Curo
Chivas se enfrenta ante Monterrey por la fecha 17 de la Liga MX
Chivas se enfrenta ante Monterrey por la fecha 17 de la Liga MX | Composición: Líbero
Momento de ver un partido de infarto entre Chivas vs Monterrey este sábado 8 de noviembre correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga MX. Ambos equipos buscan cerrar con broche de oro el primer campeonato tras haber asegurado sus pases a la liguilla. Repasa los horarios y dónde ver la transmisión EN VIVO de este partidazo.

¿A qué hora juega Chivas vs Monterrey?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados para los diversos países con el fin de que no te pierdas ningún detalle del partido entre Chivas vs Monterrey correspondiente por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 6:07 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 7:07 p.m.
  • Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:07 p.m.
  • México y Centroamérica: 5:07 p.m.
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:07 p.m.

¿Dónde ver Chivas vs Monterrey EN VIVO?

El enfrentamiento entre Chivas vs Monterrey por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga MX contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS mediante la señal de streaming de Amazon Prime Video para todo el territorio mexicano.

Chivas vs Monterrey: canales de transmisión

Si no quieres perderte ningún instante del partidazo entre Chivas vs Monterrey EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 17 de la Liga MX deberás estar atento a los siguiente canales de transmisión:

  • México: Amazon Prime Video.
  • Puerto Rico: NAICOM y Telemundo.
  • Estados Unidos: fuboTV, Telemundo y Telemundo Deportes.

Chivas vs Monterrey por el Torneo Apertura de la Liga MX

Chivas llega motivado tras haber asegurado su clasificación a la liguilla de la Liga MX, demostrando que son uno de los rivales más difíciles del campeonato y firme candidato al título.

Chivas de Guadalajara

Chivas busca seguir ampliando su racha de victorias.

No obstante, el equipo de Gabriel Milito tendrá que afrontar una prueba de fuego venciendo a un difícil rival. El 'Rebaño sagrado' llega con el objetivo de seguir en la senda del triunfo y encadenar su tercera victoria consecutiva.

Por su parte, Monterrey atraviesa un panorama complicado en la temporada, pues en los últimos 5 partidos solo han podido conseguir una victoria. De esta forma, llegarán con el objetivo de quedarse con los tres puntos y romper su mala racha.

Rayados Monterrey

Monterrey tendrá la obligación de ganar y ponerle fin a su mala racha.

Además, los Rayados contarán con el regreso de su máxima estrella: Sergio Ramos. El español ya está en óptimas condiciones y apunta a poder regresar al titularato en este encuentro.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

