¿A qué hora juega América vs Toluca, dónde ver en vivo y canal de transmisión de la Liga MX?

¡El partido de la fecha! Revisa a qué hora y en qué canal se podrá ver la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del partido por la Liga MX 2025.

Jasmin Huaman
Conoce a qué hora y en qué canal se podrá ver EN VIVO el América vs Toluca.
Conoce a qué hora y en qué canal se podrá ver EN VIVO el América vs Toluca. | Foto: Composición Líbero
Se trata del partido más esperado de la fecha 17 del Apertura tras el cierre de la Fase Regular de la Liga MX. América vs Toluca se juega con un sabor especial debido a la aspiración de ambos de acercarse al primer lugar. Esto es todo lo que debes saber sobre el cotejo.

¿Dónde ver el partido de América vs. Toluca?

El partido entre América vs. Toluca se estará jugando el sábado 8 de noviembre desde el estadio Nemesio Díez como parte de la nueva fecha 17 de la Liga MX. En México se podrá seguir la transmisión a través de TUDN y en la plataforma de streaming de ViX Premium. A continuación, cómo seguirlo desde otros países.

  • Brasil: SportyNet
  • Costa Rica: ViX, TUDN
  • República Dominicana: ViX, TUDN
  • El Salvador: ViX, TUDN
  • Guatemala: ViX, TUDN
  • Honduras: ViX, TUDN
  • México: TUDN En Vivo, ViX, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX One, TUDN, Canal 5 Televisa
  • Nicaragua: ViXTUDN
  • Panamá: ViXTUDN
  • Puerto Rico: ViX
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Golazo, TUDN USA,Univision

¿A qué hora es el partido de América vs. Toluca?

Los equipo de América vs Toluca se estarán enfrentando en un importante partido que promete varias emociones de inicio a fin. El partido inicia a las 8:00 p.m. hora peruana y 7:00 p.m. en México.

América vs Toluca: antesala del partido

América viene con una motivación extra del sabor de la victoria por 2-0 en su partido anterior y buscará seguir este camino, mientras que Toluca viene de empatar 0-0 y buscará gran el batacazo llevándose una victoria como visita. Este partido es sumamente importante para ambos ya que suman 34 unidades en la tabla y una victoria los colocaría como líderes de la Liga MX.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

