Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 7 de noviembre. Será la premiación de Universitario, hay Bundesliga, Serie A y Mundial Sub 17.

Las acciones no se detienen HOY viernes 7 de noviembre. Por la Liga 1, Cusco sostendrá un duelo clave, además se realizará la premiación de Universitario. En Europa las ligas, como LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, nos traerán emotivos compromisos.

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Cusco FC vs Sport BoysL1 MAX
15:15Sporting Cristal vs. CiencianoL1 MAX
21:00Universitario vs. Deportivo GarcilasoGOLPERU

Partidos de hoy por el Mundial Sub 17

HorariosPartidosCanales
7:30El Salvador vs. ColombiaDirecTV Sports, DGO y FIFA +
7:30Inglaterra vs. HaitíDirecTV Sports, DGO y FIFA +
8:00Alemania vs. Corea del NorteDirecTV Sports, DGO y FIFA +
8:30Egipto vs. VenezuelaDirecTV Sports, DGO y FIFA +
9:45México vs. Costa de MarfilDirecTV Sports, DGO y FIFA +
10:15Suiza vs. Corea del SurDirecTV Sports, DGO y FIFA +
10:45Zambia vs. HondurasDirecTV Sports, DGO y FIFA +
10:45Brasil vs. IndonesiaDirecTV Sports, DGO y FIFA +

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30Werder Bremen vs WolfsburgoDisney Plus y ESPN 5

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Elche vs. Real SociedadESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:45Paris FC vs. Stade RennaisDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Pisa vs. CremoneseESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
08:20Al Fayha vs. Al Okhdood
9:35Al Fateh vs. Al Taawon
12:30Al Najma vs. Al Hilal

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
19:00Rosario Central vs. San LorenzoTyC Sports Internacional

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Universitario de Vinto vs. SA Bulo Bulo
18:00Guabirá vs. Tomayapo

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanal
18:00Unión La Calera vs. Deportes IquiqueBet365, MAX Chile y TNT Sports

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
15:30Envigado vs. MillonariosBet365 y Win+ Futbol
18:10Pereira vs. Independiente MedellínWin+ Futbol
20::20Tolima vs. LlanerosBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Dep. Cuenca vs. MacaráCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
19:00Charlotte vs. New York City

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Juárez vs. QuerétaroFOX Deportes
22:00Mazatlán vs NecaxaBet365
22:00Tijuana vs. AtlasFOX México

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
20:00Atlético Nacional vs. IndependienteBet365
20:00Deportivo Universitario vs. HerreraBet365
20:00San Francisco vs. VeraguasBet365

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HoraPartidoCanal
16:30Recoleta vs. Sp. LuqueñoBet365 y Tigo Sports Paraguay

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
14:30Miramar vs. Racing MontevideoDisney Plus
17:30Cerro Largo vs. Liverpool M.Disney Plus

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

