Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Las acciones no se detienen HOY viernes 7 de noviembre. Por la Liga 1, Cusco sostendrá un duelo clave, además se realizará la premiación de Universitario. En Europa las ligas, como LaLiga, Bundesliga, Ligue 1, nos traerán emotivos compromisos.
Partidos de hoy por la Liga 1
Partidos de hoy por el Mundial Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:30
|El Salvador vs. Colombia
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|7:30
|Inglaterra vs. Haití
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|8:00
|Alemania vs. Corea del Norte
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|8:30
|Egipto vs. Venezuela
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|9:45
|México vs. Costa de Marfil
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|10:15
|Suiza vs. Corea del Sur
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|10:45
|Zambia vs. Honduras
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
|10:45
|Brasil vs. Indonesia
|DirecTV Sports, DGO y FIFA +
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Werder Bremen vs Wolfsburgo
|Disney Plus y ESPN 5
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Elche vs. Real Sociedad
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Paris FC vs. Stade Rennais
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Pisa vs. Cremonese
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:20
|Al Fayha vs. Al Okhdood
|9:35
|Al Fateh vs. Al Taawon
|12:30
|Al Najma vs. Al Hilal
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Rosario Central vs. San Lorenzo
|TyC Sports Internacional
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Universitario de Vinto vs. SA Bulo Bulo
|18:00
|Guabirá vs. Tomayapo
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Unión La Calera vs. Deportes Iquique
|Bet365, MAX Chile y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Envigado vs. Millonarios
|Bet365 y Win+ Futbol
|18:10
|Pereira vs. Independiente Medellín
|Win+ Futbol
|20::20
|Tolima vs. Llaneros
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Dep. Cuenca vs. Macará
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Charlotte vs. New York City
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Juárez vs. Querétaro
|FOX Deportes
|22:00
|Mazatlán vs Necaxa
|Bet365
|22:00
|Tijuana vs. Atlas
|FOX México
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Atlético Nacional vs. Independiente
|Bet365
|20:00
|Deportivo Universitario vs. Herrera
|Bet365
|20:00
|San Francisco vs. Veraguas
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|Recoleta vs. Sp. Luqueño
|Bet365 y Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:30
|Miramar vs. Racing Montevideo
|Disney Plus
|17:30
|Cerro Largo vs. Liverpool M.
|Disney Plus
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.