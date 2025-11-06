- Hoy:
¿A qué hora juega México vs. Costa de Marfil y dónde ver partido del Mundial Sub-17?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre las selecciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17, este viernes 7 de noviembre.
Desde el Aspire Zone de Doha, Qatar, se enfrentarán las selecciones de México vs. Costa de Marfil este viernes 7 de noviembre por la fecha número 2 del Grupo F del Mundial Sub-17. Por ello, te brindamos todos los detalles al respecto, como la hora oficial y canal de transmisión, para que disfrutes del compromiso internacional de la FIFA.
¿A qué hora juega México vs. Costa de Marfil?
Te brindamos el horario de transmisión dependiendo tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 08.45 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 09.45 horas
- Bolivia y Venezuela: 10.45 horas
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 11.45 horas
¿Dónde ver EN VIVO México vs. Costa de Marfil?
La transmisión del partido entre las selecciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17 de la FIFA estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional vía DGO totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.
México vs. Costa de Marfil: posibles alineaciones
México: Santiago López, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera, Gael García, Oscar Pineda, Iñigo Borgio,Juan Grajales, Karin Hernández, Luis Gamboa y Aldo De Nigris.
Costa de Marfil: Cristo Kouassi, Kouadio Koffi, Kouame Obli, Assabie Ahui, Aboubacar Meite, Daan Yoboue, Cheick Malo, Cinta Touali, Youbah Coulibaly, Kouassi Kouadio y Huberto Yao.
¿Cómo llegan México y Costa de Marfil?
Ambas naciones llegan de duras derrotas. Costa de Marfil perdió 4-1 con Suiza por la fecha 1 del Mundial Sub-17 y marcha en la última casilla del Grupo F con -3 goles de diferencia. Por su parte, México cayó 2-1 con Corea del Sur en el arranque de la Copa del Mundo y marcha tercero, también con 0 unidades, pero con -1 de diferencia de gol. Bajo esa premisa, este partido podría eliminar a uno de los dos países dependiendo el resultado entre Suiza y Corea del Sur.
