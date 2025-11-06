¿A qué hora juega México vs. Costa de Marfil y dónde ver partido del Mundial Sub-17?

0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre las selecciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17, este viernes 7 de noviembre.

Francisco Esteves
México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17.
México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17. | Foto: Composición Líbero.
Desde el Aspire Zone de Doha, Qatar, se enfrentarán las selecciones de México vs. Costa de Marfil este viernes 7 de noviembre por la fecha número 2 del Grupo F del Mundial Sub-17. Por ello, te brindamos todos los detalles al respecto, como la hora oficial y canal de transmisión, para que disfrutes del compromiso internacional de la FIFA.

Las selecciones de Italia y Bolivia se estarán enfrentando en el Mundial Sub-17.

¿A qué hora juega México vs. Costa de Marfil?

Te brindamos el horario de transmisión dependiendo tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 08.45 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 09.45 horas
  • Bolivia y Venezuela: 10.45 horas
  • Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 11.45 horas

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Costa de Marfil?

La transmisión del partido entre las selecciones de México vs. Costa de Marfil por el Mundial Sub-17 de la FIFA estará a cargo de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro internacional vía DGO totalmente online si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

México vs. Costa de Marfil: posibles alineaciones

México: Santiago López, Felix Contreras, Michael Corona, Ian Olvera, Gael García, Oscar Pineda, Iñigo Borgio,Juan Grajales, Karin Hernández, Luis Gamboa y Aldo De Nigris.

Costa de Marfil: Cristo Kouassi, Kouadio Koffi, Kouame Obli, Assabie Ahui, Aboubacar Meite, Daan Yoboue, Cheick Malo, Cinta Touali, Youbah Coulibaly, Kouassi Kouadio y Huberto Yao.

¿Cómo llegan México y Costa de Marfil?

Ambas naciones llegan de duras derrotas. Costa de Marfil perdió 4-1 con Suiza por la fecha 1 del Mundial Sub-17 y marcha en la última casilla del Grupo F con -3 goles de diferencia. Por su parte, México cayó 2-1 con Corea del Sur en el arranque de la Copa del Mundo y marcha tercero, también con 0 unidades, pero con -1 de diferencia de gol. Bajo esa premisa, este partido podría eliminar a uno de los dos países dependiendo el resultado entre Suiza y Corea del Sur.

