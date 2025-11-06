- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¿A qué hora juega Colombia vs El Salvador y dónde ver partido por el Mundial Sub 17?
Colombia y El Salvador se enfrentan por el Grupo G del Mundial Sub 17 desde el Aspire Zone Cancha 8, en Doha. Repasa horario y guía de canales.
Colombia se enfrentan El Salvador este viernes 7 de noviembre, desde las 7:30 a.m. horario colombiano y peruano (6:30 a.m. de San Salvador), por el Grupo G del Mundial Sub 17 2025 que se juega en Qatar. Este encuentro se disputa en el Aspire Zone Cancha #8, escenario ubicado en Doha y promete emoción de principio a fin.
¿A qué hora juega Colombia vs El Salvador?
- Colombia, Perú y Ecuador: 07:30 horas
- Bolivia y Venezuela: 08:30 horas
- Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 09:30 horas
- El Salvador y México: 06:30 horas
- Estados Unidos: 07:30 horas (Miami y Nueva York) y 04:30 horas (Los Ángeles)
- España: 13:30 horas
¿Dónde ver Colombia vs El Salvador?
En territorio colombiano puedes ver el partido Caracol TV y RCN Televisión. Además, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela puedes verlo por DirecTV Sports y DGO. En el resto del mundo, puedes verlo GRATIS por la plataforma FIFA+.
Colombia vs El Salvador: previa del partido
Recordemos que el conjunto 'cafetero' igualó 1-1 ante Alemania en su debut y ahora buscará sumar tres puntos por primera vez en el certamen que se juega en Qatar.
Por su parte, el elenco centroamericano cayó goleado 5-0 ante Corea del Norte y una nueva derrota podría significar su eliminación temprana del certamen.
Colombia se enfrentó a Alemania en el Mundial Sub 17.
Cabe señalar que de acuerdo al formato, los dos primeros de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final, instancia a la que también llegarán los ocho mejores terceros de 12.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50