¿A qué hora juega Colombia vs El Salvador y dónde ver partido por el Mundial Sub 17?

Colombia se enfrentan El Salvador este viernes 7 de noviembre, desde las 7:30 a.m. horario colombiano y peruano (6:30 a.m. de San Salvador), por el Grupo G del Mundial Sub 17 2025 que se juega en Qatar. Este encuentro se disputa en el Aspire Zone Cancha #8, escenario ubicado en Doha y promete emoción de principio a fin.

¿A qué hora juega Colombia vs El Salvador?

Colombia, Perú y Ecuador: 07:30 horas

Bolivia y Venezuela: 08:30 horas

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 09:30 horas

El Salvador y México: 06:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (Miami y Nueva York) y 04:30 horas (Los Ángeles)

España: 13:30 horas

¿Dónde ver Colombia vs El Salvador?

En territorio colombiano puedes ver el partido Caracol TV y RCN Televisión. Además, en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela puedes verlo por DirecTV Sports y DGO. En el resto del mundo, puedes verlo GRATIS por la plataforma FIFA+.

Colombia vs El Salvador: previa del partido

Recordemos que el conjunto 'cafetero' igualó 1-1 ante Alemania en su debut y ahora buscará sumar tres puntos por primera vez en el certamen que se juega en Qatar.

Por su parte, el elenco centroamericano cayó goleado 5-0 ante Corea del Norte y una nueva derrota podría significar su eliminación temprana del certamen.

Colombia se enfrentó a Alemania en el Mundial Sub 17.

Cabe señalar que de acuerdo al formato, los dos primeros de cada grupo avanzan a los dieciseisavos de final, instancia a la que también llegarán los ocho mejores terceros de 12.