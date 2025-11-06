¿A qué hora juega Venezuela vs Egipto y qué canal transmite partido del Mundial Sub 17?

Momento de vivir un partidazo entre Venezuela vs Egipto este viernes 7 de noviembre por la fecha 2 del Grupo E del Mundial Sub 17. Este partido se disputará en el Aspire Zone Pitch 5 de Qatar. Ambas selecciones llegan motivadas y buscarán sumar una victoria clave que las acerque a la clasificación. Repasa los horarios y guía de canales para seguir el cotejo

¿A qué hora juega Venezuela vs Egipto?

En esta nota te damos a conocer los horarios confirmados para los diversos países con el fin de que no te pierdas ningún detalle del partido entre Venezuela vs Egipto correspondiente por la fecha 2 del grupo E del Mundial Sub-17.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:30 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30 a.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 10:30 a.m.

México y Centroamérica: 7:30 a.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 9:30 a.m.

España: 3:30 p.m.

¿Dónde ver Venezuela vs Egipto?

El enfrentamiento entre Venezuela vs Egipto será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DIRECTV Sports para toda Latinoamérica. Asimismo, el cotejo podrá ser sintonizado por Televen en todo el territorio venezolano. De igual forma, para quienes deseen verlo ONLINE podrá visualizarse mediante DGO, vía streaming.

Venezuela vs Egipto: canales de transmisión

A continuación, te dejamos los canales confirmados para que puedas seguir EN VIVO ONLINE GRATIS el partido entre Venezuela vs Egipto en los distintos países de Latinoamérica, así como para Estados Unidos.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Ecuador: DIRECTV Sports y DGO.

Bolivia: Entel TV.

Perú, Colombia y Chile: DIRECTV Sports y DGO.

Costa Rica: ViX.

Venezuela: DIRECTV Sports, inter, Televen y DGO.

México: ViX y Amazon Prime.

Panamá: ViX

Estados Unidos: Telemundo Deportes.

Venezuela vs Egipto: antesala del partido del Mundial Sub 17

La selección venezolana llega sumamente motivada tras haber vencido por 3-0 a Inglaterra en la primera jornada, donde demostraron toda su jerarquía y demostraron que son los candidatos a quedarse con el liderato.

La 'Vinotinto', dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, busca seguir a paso firme en el torneo y sumar una victoria que les permita dar un paso esencial a la siguiente ronda.

Venezuela busca clasificar a la siguiente ronda del Mundial Sub 17.

Por su parte, el combinado de Egipto también inició con pie derecho el Mundial Sub 17, luego de que vencieran por 4-1 a Haití en la primera fecha. Los 'Faraones' encontraron la victoria gracias a los goles de sus figuras: Omar Kamal, Hamza Abdelkarim, Abdelaziz El Zoghby y Bilal Atiya .

Así marcha el Grupo E del Mundial Sub 17